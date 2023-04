Esteban Trebucq: "El discurso de CFK no resiste análisis, hablan como si no gobernaran ellos"

Y continuó: “El Teatro Argentino está cerrado, no presenta nada. Lo pagamos entre todos y lo usan para un acto partidario. Podrían haber ido a la sede del PJ. Son tan malos gobernando que le cuesta decir que son gobierno, le da vergüenza decir que forma parte de esta administración”.

“En el almuerzo a la romana, el que menos tiene termina pagando lo que consume el que más tiene. Está mal y es lo que está pasando. Se olvidan de que de 2 argentinos, 1 como bien, y dice que no tiene nada que ver, cuando es culpa de sus dos gobiernos, el de Mauricio Macri y este de Alberto Fernández en donde es vicepresidenta. Argentina está peor”, mantuvo con énfasis.

Por último, reflexionó: “Nos acostumbramos a vivir mal y creemos que la anormalidad es la norma. Yo no entiendo nada. Ya no pensamos. Esta persona (Crsitina Kirchner) que está condenada, gobierna y le echa la culpa a otros. Pero no se presenta porque pierde, no le dan los votos”

“¿Qué hicieron hoy para ayudar al país? ¿Trabajaron o fueron a aplaudir a Cristina?” y con esa idea abrió la mesa e hizo participar a sus compañeros para debatir sobre la presentación de la referente del Frente de Todos.

El editorial de Esteban Trebucq