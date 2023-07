Esteban Trebucq habló del caso de Cecilia Strzyzowski y apuntó a Jorge Capitanich

Además, completó: “Los fiscales creen que hubo premeditación, es decir que hubo un razonamiento del para perpetuar el crimen y por lo investigado y las pruebas halladas. Si bien se sabe que la mataron, todavía no se sabe bien el cómo y quizás no nos enteremos si no es que alguno de los siete detenidos se quiebre”.

“Y, mientras esta investigación sigue su curso, en la otra causa, el gobierno de Capitanich giró a esta gente 141 millones de pesos y allí hay otro de los puntos que pueden condenar a esta gente. Hay que ver no usaban el bar de Cecilia, el bar el Gato Negro, para lavar esa palata”, apuntó.

Finalmente, dijo: “Igualmente se los puede condensar aún sin cuerpo, aunque no se sepa cómo, porque hay antecedentes. Pero este clan, que percibió dinero del estado, estaba muy comprometido y tal vez, no lo se, la mataron porque sabía demasiado y allí aparece la premeditación que nos llevó a este triste final”.

El editorial de Esteban Trebucq