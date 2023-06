Esteban Trebucq sobre la militancia en las escuelas: "Con los chicos no"

Y completó: “Saben por qué, porque ustedes también van a tener nietos e hijos y cuando crezcan y busquen un futuro mejor, se van a querer ir del país, porque acá manda la militancia y no la educación. Y está bien, pero educar es fundamental para crecer como país”.

Después, destacó: "Lo que está pasando es una catástrofe educativa. Quizás sea algo que hemos naturalizado, peor no puede ser bueno para las futuras generaciones, no puede pasar inadvertido, las escuelas están para educar, no para polarizar. Es saludable militar, pero en las escuelas hay que enseñar para que elijan después”.

“No es bueno que se metan con los chicos, porque esto se vuelve en contra en algún momento. El que pueda acceder a la educación se va a querer ir del país”, y así finalizó el tema y se metió en el crimen del Chaco que toca a la política de esa provincia.

El editorial de Esteban Trebucq