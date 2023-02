Esteban Trebucq: "Si Maribel hubiese tenido una Taser, lo hubiera evitado"

" Con una Taser se inmoviliza a una persona. Es altamente probable que me cuestionen porque estoy mostrando una réplica de la pistola Taser" " Con una Taser se inmoviliza a una persona. Es altamente probable que me cuestionen porque estoy mostrando una réplica de la pistola Taser"

"Cuando al hombre lo metieron en el patrullero y le agarraba la cabeza el policía. Hasta ahora está en tiempo y espacio. Comprendió lo que hacía"

"¿Quiénes ganaron? ¿Los que no quieren las Taser? ¿Los que quieren penas menores? ¿Los que no quieren discutir la edad de inimputabilidad de los menores?"

"Le arrebata el arma de su cartuchera reglamentaria. Dispara cuatro veces, ella pierde su vida. ¿Por qué este hombre fue a arrebatarle el arma?"

"Sirve la Taser. Si es cara, saquen a dos o tres asesores de un Ministerio"

El editorial de Esteban Trebucq en A24