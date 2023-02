“Es altamente probable que Nayla no se haya enterado de lo que pasó, murió en los brazos de su madre. En total quedaron 32 casquillos en el lugar, fueron disparados con pistolas, no con revólveres”. “Es altamente probable que Nayla no se haya enterado de lo que pasó, murió en los brazos de su madre. En total quedaron 32 casquillos en el lugar, fueron disparados con pistolas, no con revólveres”.

"Esto no fue en el lejano oeste o en el conurbano profundo, sino en la capital más importante que tiene el país, la Ciudad de Buenos Aires. Se disputan el territorio para la venta de drogas".

"Este es el lugar tristemente célebre porque acá se gestó uno de los capos narcos más importantes que tuvo el país. La guerra narco en la Villa 1-11-14 comenzó hace veinte años en una procesión cuando se festejaba la virgen de Lima".

"No quiero decir que es la Argentina narco, pero…. Abrieron fuego en medio de la calle en una suerte de plaza pública. Desde hace diez años hay puntos fijos de Gendarmería, los vecinos han marchado para que no se fuesen".

"Ante las narices de Gendarmería se vende droga a diestra y siniestra y se mata gente. Está muy picante la zona".

Mirá el editorial de Esteban Trebucq en "La cruel verdad"