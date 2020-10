Según un estudio argentino, el plasma de recuperado no brinda beneficios a pacientes con neumonía severa

Plasma de pacientes recuperados de coronavirus. (Foto: Archivo)

Tras un ensayo clínico coordinado por el Hospital Italiano, en el marco del estudio PLASM-AR, se demostró que el plasma de recuperado (también conocido como de convalesciente) no brinda beneficios a los pacientes que cursan neumonía severa por coronavirus.

Según el estudio que fue realizado a doble ciego (con un grupo de control al que le fue dado placebo y sin que el paciente y el médico conozca qué sustancia fue suministrada), el plasma de recuperado no evidenció mejoras en pacientes denominados graves o críticos.

¿Esto significa que el plasma no sirve para los pacientes de COVID? No. Simplemente que no es efectivo en aquellos que están severamente afectados. Aún se sigue estudiando su uso en pacientes moderados.

Vale destacar que el plasma de convalesciente se obtiene mediante la donación de sangre de personas que hayan cursado coronavirus y que cuentan con anticuerpos para combatir al SARS-CoV-2.

El comunicado del Hospital Italiano sobre el resultado del estudio PLASM-AR