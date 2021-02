Exclusivo: el testimonio del primer argentino que recibió la vacuna de Oxford en el Reino Unido

Federico Fruinque, el primer argentino que recibió la vacuna de Oxford en el Reino Unido.

Federico Fruinque fue el primer argentino que recibió la vacuna de Oxford en el Reino Unido, la misma que llegará mañana al país -un total de 580.000 dosis- producida por el Instituto Serum de la India.

"La experiencia fue buena, no me lo esperaba. Me ofrecieron la vacuna y no lo dudé. Ese día fui y todo muy organizado, rellené un formulario y me llamaron", relató a A24 Fruinque.

Según relató, recibirá la segunda aplicación el próximo 22 de marzo, con lo que alcanzará la inmunidad contra el coronavirus.