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Explosión en Recoleta: estalló la caldera de un edificio y hubo 11 personas asistidas

En total, fueron 12 los vecinos que debieron ser evacuados. Cuatro dotaciones de Bomberos y el SAME trabajaron en el operativo y colaboraron con las tareas de rescate.

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Estalló la caldera de un edificio y hubo 11 personas asistidas. (Foto: captura)

Estalló la caldera de un edificio y hubo 11 personas asistidas. (Foto: captura)

Una explosión en la caldera de un edificio del barrio porteño de Recoleta provocó este miércoles por la tarde un importante operativo de emergencia. Como consecuencia del incidente, 11 personas tuvieron que ser asistidas por el SAME y otras 12 fueron evacuadas de manera preventiva.

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El episodio ocurrió alrededor de las 16 en un inmueble ubicado en Junín al 1200, esquina Arenales, y generó la intervención de Bomberos de la Ciudad, personal médico del SAME y equipos especializados.

De acuerdo con las primeras informaciones, la explosión se originó en una caldera instalada en el subsuelo, en el sector correspondiente al garaje del edificio residencial, que cuenta con planta baja y ocho pisos. Los Bomberos de la Ciudad de la Estación Recoleta acudieron al lugar después de recibir una alerta por una fuerte explosión en el interior del garaje.

Una vez en el edificio, los efectivos comprobaron que la deflagración se había producido en la caldera ubicada en el subsuelo. La potencia de la explosión provocó el desplazamiento del portón del garaje y también ocasionó daños en vidrios y paneles del inmueble.

Ante la magnitud del episodio, los bomberos iniciaron inmediatamente una recorrida por las instalaciones para localizar posibles víctimas y determinar si existían daños estructurales u otros riesgos para los residentes.

En total, cuatro dotaciones trabajaron en el operativo y colaboraron con la evacuación. Entre las personas que necesitaron asistencia para abandonar el edificio se encontraban un hombre que fue descendido desde el cuarto piso y una mujer desde el tercero.

Once personas fueron atendidas por el SAME

El Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) desplegó diez móviles para asistir a los afectados. En total, 11 adultos mayores recibieron atención médica en el lugar: nueve mujeres y dos hombres. Ninguno presentó lesiones que requirieran su traslado a un hospital.

Además, otras 12 personas fueron evacuadas preventivamente mientras los equipos de emergencia inspeccionaban el edificio. La Brigada de Emergencias Especiales de los Bomberos de la Ciudad, junto con personal de Metrogas, realizó mediciones dentro del inmueble para descartar la presencia de concentraciones peligrosas.

Según los primeros resultados, los valores detectados se encontraban dentro de los parámetros habituales. Las autoridades continuaron trabajando para establecer las causas precisas de la explosión y evaluar las condiciones del edificio antes del regreso de los vecinos.

En pocas palabras

  • Explosión en caldera: Ocurrió en Recoleta y provocó un operativo de emergencia con 11 asistidos y 12 evacuados.
  • Bomberos y SAME: Cuatro dotaciones trabajaron en el lugar junto a personal médico para asistir y evacuar a los vecinos.
  • Sin riesgos: Las mediciones posteriores descartaron concentraciones peligrosas tras la deflagración en el subsuelo del edificio.
Resumen generado por Thinkindot AI
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