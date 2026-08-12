Explosión en Recoleta: estalló la caldera de un edificio y hubo 11 personas asistidas

Ante la magnitud del episodio, los bomberos iniciaron inmediatamente una recorrida por las instalaciones para localizar posibles víctimas y determinar si existían daños estructurales u otros riesgos para los residentes.

En total, cuatro dotaciones trabajaron en el operativo y colaboraron con la evacuación. Entre las personas que necesitaron asistencia para abandonar el edificio se encontraban un hombre que fue descendido desde el cuarto piso y una mujer desde el tercero.

Once personas fueron atendidas por el SAME

El Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) desplegó diez móviles para asistir a los afectados. En total, 11 adultos mayores recibieron atención médica en el lugar: nueve mujeres y dos hombres. Ninguno presentó lesiones que requirieran su traslado a un hospital.

Además, otras 12 personas fueron evacuadas preventivamente mientras los equipos de emergencia inspeccionaban el edificio. La Brigada de Emergencias Especiales de los Bomberos de la Ciudad, junto con personal de Metrogas, realizó mediciones dentro del inmueble para descartar la presencia de concentraciones peligrosas.

Según los primeros resultados, los valores detectados se encontraban dentro de los parámetros habituales. Las autoridades continuaron trabajando para establecer las causas precisas de la explosión y evaluar las condiciones del edificio antes del regreso de los vecinos.