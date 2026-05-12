Video: así fue la explosión en la que murieron un bebé y dos hombres en Santa Cruz

Una presunta fuga de gas provocó una explosión devastadora en un complejo de departamentos y dejó un saldo trágico: murieron tres personas, entre ellas un bebé de dos meses, mientras que otros cinco heridos permanecen internados en estado delicado.
Una cámara de seguridad registró el dramático momento del estallido. Entre las víctimas hay un bebé de apenas dos meses.
Video: así fue la explosión que provocó el incendio en el que murieron un bebé y dos hombres en Santa Cruz
Una presunta fuga de gas provocó una explosión devastadora en un complejo de departamentos y dejó un saldo trágico: murieron tres personas, entre ellas un bebé de dos meses, mientras que otros cinco heridos permanecen internados en estado delicado.
El dramático episodio quedó registrado por una cámara de seguridad de la zona. En las imágenes se observa cómo, en apenas un segundo, la estructura del edificio se expande violentamente antes de desintegrarse entre fuego, polvo y escombros.
La potencia de la explosión fue tan fuerte que varias viviendas ubicadas a más de 100 metros sufrieron la rotura de vidrios y daños materiales.
Tras la detonación, una enorme nube de humo cubrió la calle y comenzaron a escucharse gritos desesperados de personas atrapadas bajo los restos del edificio.
Antes de la llegada de los Bomberos y efectivos de la Policía de Santa Cruz, fueron los propios vecinos quienes iniciaron las tareas de rescate utilizando linternas de celulares y removiendo escombros con sus manos.
El complejo habitacional quedó completamente destruido y reducido a un montón de hierros y bloques de cemento.
En medio del operativo, los rescatistas lograron sacar con vida a siete personas. Sin embargo, poco después se confirmó en el Hospital Distrital Dr. Oscar H. Natale la muerte de:
Las víctimas no lograron sobrevivir a las graves lesiones provocadas por el estallido y el derrumbe.
El último parte médico indicó que cinco personas continúan internadas en estado crítico. Entre los heridos hay cuatro chicos de entre 8 y 12 años que sufrieron quemaduras severas y múltiples traumatismos producto del derrumbe.
Ante la gravedad de la situación, el Gobierno de Santa Cruz activó un operativo sanitario de emergencia. Un avión sanitario despegó desde Río Gallegos para coordinar posibles traslados hacia centros de mayor complejidad en Caleta Olivia e incluso a la Ciudad de Buenos Aires.
Mientras continúan las pericias de la División de Siniestros de Bomberos, la principal sospecha apunta a una acumulación de gas en uno de los departamentos de planta baja.
Los investigadores creen que la pérdida habría sido prolongada y que el estallido se desencadenó tras un chispazo accidental.
La secretaria de Protección Civil provincial, Sandra Gordillo, confirmó que las tareas de búsqueda seguirán en la zona.
“Seguimos levantando escombros para descartar que existan más víctimas y para asegurar las propiedades linderas que debieron ser evacuadas por riesgo de colapso”, explicó la funcionaria.