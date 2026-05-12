Video: así fue la explosión en la que murieron un bebé y dos hombres en Santa Cruz

Tras la detonación, una enorme nube de humo cubrió la calle y comenzaron a escucharse gritos desesperados de personas atrapadas bajo los restos del edificio.

Antes de la llegada de los Bomberos y efectivos de la Policía de Santa Cruz, fueron los propios vecinos quienes iniciaron las tareas de rescate utilizando linternas de celulares y removiendo escombros con sus manos.

Quiénes son las víctimas de la explosión

El complejo habitacional quedó completamente destruido y reducido a un montón de hierros y bloques de cemento.

En medio del operativo, los rescatistas lograron sacar con vida a siete personas. Sin embargo, poco después se confirmó en el Hospital Distrital Dr. Oscar H. Natale la muerte de:

Franco Gómez, de 26 años

Jorge Valconte, de 30

Gael Morales, un bebé de apenas 60 días

Las víctimas no lograron sobrevivir a las graves lesiones provocadas por el estallido y el derrumbe.

El último parte médico indicó que cinco personas continúan internadas en estado crítico. Entre los heridos hay cuatro chicos de entre 8 y 12 años que sufrieron quemaduras severas y múltiples traumatismos producto del derrumbe.

Ante la gravedad de la situación, el Gobierno de Santa Cruz activó un operativo sanitario de emergencia. Un avión sanitario despegó desde Río Gallegos para coordinar posibles traslados hacia centros de mayor complejidad en Caleta Olivia e incluso a la Ciudad de Buenos Aires.

La principal hipótesis detrás de la tragedia

Mientras continúan las pericias de la División de Siniestros de Bomberos, la principal sospecha apunta a una acumulación de gas en uno de los departamentos de planta baja.

Los investigadores creen que la pérdida habría sido prolongada y que el estallido se desencadenó tras un chispazo accidental.

incendio sta cruz

La secretaria de Protección Civil provincial, Sandra Gordillo, confirmó que las tareas de búsqueda seguirán en la zona.

“Seguimos levantando escombros para descartar que existan más víctimas y para asegurar las propiedades linderas que debieron ser evacuadas por riesgo de colapso”, explicó la funcionaria.