El insólito argumento del médico que entró con su camioneta y dañó una zona protegida de San Juan

Un episodio que generó preocupación entre las autoridades de San Juan ocurrió esta semana en la Pampa del Leoncito, en el departamento de Calingasta, luego de que un conductor ingresara con una camioneta a un sector estrictamente protegido.
Agustín Añó se presentó ante la Justicia luego del episodio que generó daños en una de las áreas naturales más sensibles de la provincia. Su explicación quedó bajo análisis.
El insólito argumento del médico que entró con su camioneta a una zona protegida de San Juan
Un episodio que generó preocupación entre las autoridades de San Juan ocurrió esta semana en la Pampa del Leoncito, en el departamento de Calingasta, luego de que un conductor ingresara con una camioneta a un sector estrictamente protegido.
El responsable fue identificado como Agustín Añó, un médico nefrólogo mendocino de 46 años. El hombre ingresó con una Toyota Hilux a la zona restringida y provocó importantes daños sobre la superficie arcillosa del lugar.
Según informaron las autoridades, la camioneta avanzó aproximadamente un kilómetro y medio dentro del sector protegido. En ese momento, el terreno tenía acumulación de agua debido a las lluvias registradas recientemente.
La situación se complicó cuando el vehículo quedó atrapado en la arcilla blanda. Ante la imposibilidad de continuar, Añó intentó sacar la camioneta realizando maniobras de retroceso durante unos 300 metros.
Esas maniobras profundizaron las marcas sobre el terreno y dejaron huellas de hasta 25 centímetros de profundidad. De acuerdo con las estimaciones de las autoridades locales, los daños podrían tardar hasta cien años en recuperarse naturalmente.
Según explicó el juez Andrés Troche, la defensa de Añó sostuvo que el médico desconocía las normas locales que impedían circular por ese sector.
Además, planteó que habría existido una falta de cartelería visible en los ingresos al área protegida. Sin embargo, el magistrado señaló que los principales accesos cuentan con la señalización correspondiente sobre las prohibiciones y restricciones existentes.
Durante su declaración, el médico también sostuvo que la oscuridad y la presencia inesperada de agua sobre el terreno fueron factores que influyeron de manera determinante en lo ocurrido.
Luego de prestar declaración, Añó permaneció en libertad mientras la Justicia continúa con el análisis de las actuaciones junto con la Dirección de Patrimonio de la provincia.
El Código de Faltas de San Juan contempla sanciones económicas para este tipo de infracciones contravencionales contra el medio ambiente, con multas que podrían alcanzar el millón de pesos.
Al no conseguir liberar la camioneta, el conductor tomó otra decisión. Bajó de la caja del vehículo una motocicleta que transportaba utilizando una escalera plegable y abandonó el lugar a bordo del rodado. De esta manera, además de las marcas provocadas por la camioneta, quedó un segundo rastro sobre la superficie arcillosa.
El intendente de Calingasta, Sebastián Carbajal, calificó el episodio como el evento más desastroso que se recuerde en la zona.
Las autoridades explicaron que la particular superficie de la Pampa del Leoncito mantiene su estabilidad siempre que no sea sometida a presión o tracción pesada. Por ese motivo, la circulación de vehículos en el sector representa un riesgo para la conservación del área.
Después del episodio, la Toyota Hilux quedó encajada en el terreno y permanece bajo custodia de Gendarmería Nacional.
Ahora las autoridades deben definir cómo retirar el vehículo sin provocar nuevos daños. El operativo requiere cuidados especiales para evitar que las tareas de extracción profundicen las grietas existentes o generen nuevos riesgos para los vehículos que deban ingresar al lugar.
Mientras tanto, el caso derivó en una causa contravencional y el conductor decidió presentarse voluntariamente ante el Juzgado de Paz de Calingasta para ponerse a disposición de la Justicia y realizar su descargo.