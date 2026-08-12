La Ciudad celebra el Día del Niño en la Floralis: show de Topa, cine al aire libre y muchas actividades

Este Día del Niño, la Floralis se convierte en una zona de entretenimiento para los más chicos. Cine, talleres y actividades para mover el cuerpo y espectáculos con un gran cierre de Topa en vivo.
Con entrada libre y gratuita, la plaza de las Naciones Unidas es el escenario elegido para que los chicos puedan disfrutar de distintas actividades y espectáculos.
El evento se realizará este domingo de 12 a 18 (Foto; Linda Buenos Aires).
Este Día del Niño, la Floralis se convierte en una zona de entretenimiento para los más chicos. Cine, talleres y actividades para mover el cuerpo y espectáculos con un gran cierre de Topa en vivo.
El domingo 16 de agosto, la ciudad más linda del mundo, celebra a las infancias en un espacio emblemático y a gran escala. La zona de espectáculos tendrá un escenario principal donde podremos disfrutar de Monster Buu Band y Topa en vivo. Además, habrá una gran pantalla que proyectará la película "Dibu Martínez: el pibe que ataja el tiempo".
Por su lado: la Zona Chill propondrá un espacio de relax para sentarse, descansar o participar de juegos interactivos; La Zona de Juegos contará con un circuito de autos a control remoto, una kermés y los clásicos inflables; la Zona Creativa será un espacio para expresarse, crear y jugar con el estilo. Asimismo, habrá un stand con actividades y juegos de concientización vial para chicos y adultos, entre otros.