La Ciudad celebra el Día del Niño en la Floralis: show de Topa, cine al aire libre y muchas actividades

Por su lado: la Zona Chill propondrá un espacio de relax para sentarse, descansar o participar de juegos interactivos; La Zona de Juegos contará con un circuito de autos a control remoto, una kermés y los clásicos inflables; la Zona Creativa será un espacio para expresarse, crear y jugar con el estilo. Asimismo, habrá un stand con actividades y juegos de concientización vial para chicos y adultos, entre otros.