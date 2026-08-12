Es oficial | El Gobierno decretó feriado para este viernes 14 de agosto y se extiende el fin de semana largo XXL

Para los trabajadores alcanzados por el feriado local de Bartolomé Bavio, en cambio, el descanso puede extenderse a cuatro jornadas.

Feriado el viernes 14 de agosto: dónde será y quiénes podrán descansar

El feriado del viernes 14 de agosto tiene alcance local y corresponde a Bartolomé Bavio, localidad perteneciente al partido de Magdalena, en la provincia de Buenos Aires.

La fecha no es nueva. El aniversario fundacional de la localidad se celebra cada 14 de agosto y la provincia de Buenos Aires contempla a Bartolomé Bavio entre las localidades que cuentan con una jornada especial por su aniversario. Registros oficiales bonaerenses ya consignaban esta fecha como jornada no laborable para la administración pública y feriado optativo para determinadas actividades.

En los últimos años, además, el aniversario fue acompañado por distintas actividades organizadas por el municipio de Magdalena y las instituciones locales. En 2025, por ejemplo, un decreto municipal dejó asentado que el 14 de agosto la localidad cumplía 124 años de su fundación, mientras que los festejos se desarrollaron durante el fin de semana.

Por eso, en 2026 el aniversario alcanza los 125 años, una cifra especialmente significativa para la comunidad.

El dato central para quienes viven y trabajan allí es que el viernes 14 se suma al feriado nacional del lunes 17, generando un descanso de cuatro días para los sectores comprendidos por la medida.

¿Por qué declararon feriado el viernes 14 de agosto?

La razón detrás del feriado del 14 de agosto es el aniversario fundacional de Bartolomé Bavio.

La localidad forma parte del partido de Magdalena y mantiene una tradición vinculada con la celebración de su historia, sus instituciones y su identidad cultural. La fecha del aniversario es el 14 de agosto y, con el paso de los años, esa jornada quedó incorporada entre los feriados y días no laborables de carácter local de la provincia de Buenos Aires.

No se trata, por lo tanto, de un nuevo feriado creado para todo el territorio argentino ni de un puente turístico establecido por el Gobierno nacional.

El alcance es exclusivamente local, aunque la coincidencia con el feriado nacional del lunes 17 genera un efecto particularmente atractivo: cuatro días consecutivos sin actividad laboral para quienes estén comprendidos por el asueto.

La diferencia es importante porque no todas las personas que viven en la provincia de Buenos Aires tendrán automáticamente el viernes libre. El feriado local no debe confundirse con un feriado nacional.

Fin de semana XXL de cuatro días: cómo queda el calendario

Para quienes estén alcanzados por el descanso local, el calendario de agosto queda de la siguiente manera:

Viernes 14 de agosto: feriado o jornada no laborable local por el aniversario fundacional de Bartolomé Bavio.

Sábado 15 de agosto: fin de semana.

Domingo 16 de agosto: fin de semana.

Lunes 17 de agosto: feriado nacional por el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.

De esta manera, el fin de semana XXL tendrá cuatro días consecutivos, aunque solamente para quienes estén alcanzados por el feriado local del viernes.

Para el resto del país, el esquema será diferente. La mayoría de los argentinos tendrá un fin de semana largo de tres días, compuesto por el sábado 15, el domingo 16 y el lunes 17. El calendario nacional oficial ubica el feriado de San Martín el tercer lunes de agosto y, en 2026, esa fecha coincide con el día 17.

Bartolomé Bavio celebra 125 años de historia

El 125° aniversario de Bartolomé Bavio representa uno de los principales motivos de celebración para la comunidad local.

El aniversario fundacional no solamente funciona como referencia histórica, sino que también se transforma cada año en una oportunidad para reunir a vecinos, familias e instituciones alrededor de distintas propuestas culturales y tradicionales.

Los festejos anteriores incluyeron actos protocolares, desfiles, espectáculos artísticos y actividades tradicionalistas, de acuerdo con documentación oficial del Municipio de Magdalena. En 2024, por ejemplo, la celebración por los 123 años contempló un acto protocolar, desfile cívico-militar y tradicionalista y espectáculos artísticos.

En 2025, cuando se cumplieron 124 años, el municipio también organizó actividades durante el fin de semana, con propuestas musicales y celebraciones abiertas a la comunidad.

Por esa tradición, el aniversario de 2026 aparece como una fecha especial para los habitantes de la localidad.

Qué diferencia hay entre un feriado nacional y uno local

Una de las principales dudas que genera este tipo de anuncios es si el feriado del viernes 14 de agosto alcanza a todos los trabajadores de la provincia de Buenos Aires.

La respuesta es no.

El viernes 14 no es un feriado nacional. El descanso está vinculado con una celebración local de Bartolomé Bavio. En este tipo de jornadas, el alcance depende de las disposiciones que regulan la actividad pública y de las condiciones establecidas para los sectores privados.

La diferencia con el lunes 17 es sustancial.

El 17 de agosto sí es un feriado nacional, por lo que alcanza al conjunto de los trabajadores comprendidos por la legislación nacional. La fecha recuerda el fallecimiento del General José de San Martín, ocurrido el 17 de agosto de 1850.

Además, la normativa laboral establece diferencias entre los feriados nacionales y los días no laborables. En un feriado nacional rigen reglas específicas de descanso y remuneración; en los días no laborables, en cambio, puede existir mayor margen de decisión por parte del empleador en determinadas actividades.

Por eso, quienes trabajen en el sector privado y quieran saber si efectivamente tendrán libre el viernes deberán consultar las condiciones aplicables a su actividad y a su empleador.

¿Se puede aprovechar el feriado para hacer una escapada?

La coincidencia entre el feriado del viernes 14 de agosto y el feriado nacional del lunes 17 puede convertirse en una oportunidad para organizar una escapada de cuatro días, aunque el beneficio depende de que el trabajador esté efectivamente comprendido por el asueto local.

Para quienes sí tengan el viernes libre, el período ofrece una ventaja evidente: permite viajar el jueves por la noche o durante las primeras horas del viernes y regresar el domingo o el lunes.

En cambio, para la mayoría de los argentinos el descanso será de tres días.

El feriado de San Martín es uno de los momentos del calendario que tradicionalmente concentra movimientos turísticos, especialmente porque se encuentra en plena temporada invernal. La posibilidad de contar con un día adicional puede favorecer los viajes cortos, las reuniones familiares y las actividades recreativas.

Pero hay que tener presente que no todos los habitantes de la provincia de Buenos Aires tendrán cuatro días de descanso. El dato clave continúa siendo el alcance territorial del feriado del viernes.

¿Habrá feriado nacional el viernes 14 de agosto?

No.

Este punto resulta fundamental para evitar confusiones. El viernes 14 de agosto de 2026 no figura como feriado nacional dentro del calendario oficial argentino.

El único feriado nacional de agosto es el lunes 17 de agosto, correspondiente al Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín. El calendario nacional confirma que esa fecha cae lunes y genera un fin de semana largo de tres días para todo el país.

El viernes 14 corresponde al aniversario fundacional de Bartolomé Bavio, por lo que su alcance es local.

Esta distinción también modifica la situación laboral de quienes trabajan en otras localidades cercanas. Vivir en la provincia de Buenos Aires no alcanza, por sí solo, para acceder al descanso del viernes.

Qué feriados nacionales quedan después del 17 de agosto

Una vez superado el fin de semana largo de agosto, el calendario nacional todavía tendrá varias fechas importantes durante los últimos meses de 2026.

Según el calendario oficial, los próximos feriados nacionales serán:

Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional, trasladado del 20 de noviembre.

Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María.

Viernes 25 de diciembre: Navidad.

Además, el calendario contempla el lunes 7 de diciembre como día no laborable con fines turísticos, que se ubicará inmediatamente antes del feriado del 8 de diciembre.

Esto significa que todavía habrá varias oportunidades para planificar descansos y viajes durante la segunda mitad del año.

La clave: quiénes tendrán realmente cuatro días de descanso

El dato más importante de este calendario es que el fin de semana XXL de cuatro días no será para todos los argentinos.

Los cuatro días consecutivos se producen por la combinación de:

viernes 14 de agosto + sábado 15 + domingo 16 + lunes 17.

Pero el primer día corresponde a un feriado local de Bartolomé Bavio, mientras que el último es un feriado nacional.

Por lo tanto, quienes estén alcanzados por el asueto local podrán sumar el viernes al descanso nacional y disfrutar de cuatro jornadas consecutivas.

Para el resto de los trabajadores, el esquema será el habitual de un fin de semana largo de tres días.

La situación no es nueva para Bartolomé Bavio. La localidad aparece desde hace años en los registros bonaerenses entre aquellas que cuentan con una jornada especial por su aniversario fundacional.

Un aniversario que se convierte en un descanso especial

El feriado del viernes 14 de agosto tendrá entonces un doble atractivo para los vecinos de Bartolomé Bavio: será una jornada asociada a una fecha histórica para la localidad y, al mismo tiempo, permitirá extender el descanso gracias al feriado nacional del lunes siguiente.

Con 125 años de historia, la celebración tendrá además un significado especial para la comunidad.

Mientras en gran parte del país el lunes 17 marcará un fin de semana largo de tres días, en Bartolomé Bavio el calendario ofrecerá una posibilidad diferente: cuatro días consecutivos de descanso, siempre que el trabajador esté alcanzado por la jornada no laborable local.

La recomendación para quienes quieran organizar una escapada es verificar primero su situación laboral y el alcance concreto del feriado. La fecha del viernes 14 no es un feriado nacional, y esa diferencia determina quién puede efectivamente aprovechar el fin de semana XXL.

Así, agosto vuelve a ofrecer una postal particular del calendario argentino: un feriado nacional que genera un descanso extendido en todo el país y, en una localidad bonaerense, un día adicional que transforma el fin de semana en un verdadero descanso de cuatro jornadas.

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Nota: el dato central fue contrastado con registros oficiales y antecedentes de la provincia y el Municipio de Magdalena. El feriado nacional del lunes 17 de agosto está confirmado para todo el país, mientras que el del viernes 14 tiene carácter local para Bartolomé Bavio.