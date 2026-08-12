Majo Riera está lista para dar un nuevo paso en su carrera. La mamá de Lali Espósito se pondrá al frente de Bien de familia, un ciclo de entrevistas en el que conversará con las madres de varios de los artistas de la escena musical argentina.
La mamá de una famosa cantante argentina se pondrá al frente de un nuevo formato en la pantalla chica.
La mamá de una estrella de la música debuta como conductora
Majo Riera está lista para dar un nuevo paso en su carrera. La mamá de Lali Espósito se pondrá al frente de Bien de familia, un ciclo de entrevistas en el que conversará con las madres de varios de los artistas de la escena musical argentina.
El programa se estrenará el próximo 27 de agosto por Flow y buscará mostrar una cara diferente de los grandes nombres de la música: la intimidad, las historias familiares y, sobre todo, el rol de aquellas mujeres que estuvieron detrás de sus hijos durante el camino hacia el éxito. Entre las protagonistas estarán las madres de Duki, Emilia Mernes, Milo J y Nicki Nicole, además de Marlene, esposa de Ricardo Montaner y madre de Mau y Ricky.
El proyecto nació a partir de su propia experiencia. "Hace 20 años que acompaño a mi hija en su carrera", contó Majo, y ese fue justamente el motivo que la llevó a preguntarse qué había detrás de las carreras de otros artistas. En el adelanto del programa, la mamá de Lali explicó el concepto que atraviesa las entrevistas: "Un día alguien me dijo: 'Dejá que te vea el seguidor'. Y ahí entendí lo invisible que era mi trabajo". Y agregó: "Entonces, me pregunté si otras sentían lo mismo. Salí a buscarlas. Detrás de cada artista, encontré equipos de trabajo, de manos que sostienen y abrazan". Por supuesto, Majo recibió el apoyo de Lali en la publicación que anunció su nuevo desafío laboral, en el que se anima a ocupar un nuevo lugar frente a cámara y poner en primer plano a quienes muchas veces quedan detrás.
Majo Riera, la mamá de Lali Espósito, compartió un emotivo mensaje en sus redes sociales en el marco del día internacional de la lucha contra el cáncer de mama, concientizando a las mujeres sobre la importancia de realizarse los chequeos médicos anuales a partir de su propia vivencia personal.
En sus historias de Instagram, Majo escribió: "Día internacional de lucha contra el cáncer de mama! Hace un año y unos meses...", junto a una imagen invernal, y en otra publicación agregó: "Háganse los exámenes anuales!", acompañada de un emoji de fuerza. Lali, que mantiene un vínculo muy cercano con su madre, la acompañó de cerca durante ese difícil momento.