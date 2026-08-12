La mamá de una estrella de la música debuta como conductora

El proyecto nació a partir de su propia experiencia. "Hace 20 años que acompaño a mi hija en su carrera", contó Majo, y ese fue justamente el motivo que la llevó a preguntarse qué había detrás de las carreras de otros artistas. En el adelanto del programa, la mamá de Lali explicó el concepto que atraviesa las entrevistas: "Un día alguien me dijo: 'Dejá que te vea el seguidor'. Y ahí entendí lo invisible que era mi trabajo". Y agregó: "Entonces, me pregunté si otras sentían lo mismo. Salí a buscarlas. Detrás de cada artista, encontré equipos de trabajo, de manos que sostienen y abrazan". Por supuesto, Majo recibió el apoyo de Lali en la publicación que anunció su nuevo desafío laboral, en el que se anima a ocupar un nuevo lugar frente a cámara y poner en primer plano a quienes muchas veces quedan detrás.