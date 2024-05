Explotó un caño de gas en una obra municipal en Villa Ballester y se incendió una casa

En el lugar trabajaron los Bomberos Voluntarios y Defensa Civil, también intervino una cuadrilla de la empresa proveedora de gas, que intentó reparar la fuga.

A principios de semana, la Municipalidad de San Martín había comenzado con la repavimentación de las calles. Hoy, una de las máquinas excavadora rompió el caño que cruzaba por debajo del asfalto.

Tras la explosión, los vecinos se autoevacuaron, pero dos personas resultaron heridas y fueron trasladadas al hospital zonal. A su vez, algunas mascotas salieron corriendo y sus dueños salieron a buscarlos por el barrio.

SAN MARTÍN: FUGA DE GAS Y EXPLOSIÓN



Estaban haciendo una obra y rompieron un caño de gas.



️ @PonzonePablo

Seguí en #QuiénCuándoDónde

May 23, 2024

Una de las viviendas quedó destruida

“Me reventó toda la casa. Fue una verdadera locura, una película de terror. Mi mamá se salvó porque no estaba, pero su habitación explotó. Si estaba, se moría”, contó un vecino en A24 y agregó que “mi casa quedó destruida, me quemó todo. Perdí mi hogar y a mi gato”.

Mario Oyarzo, jefe del cuartel de bomberos de Villa Ballester, explicó: “Estamos esperando que la gente de gas corte el servicio para hacer la extinción del fuego. Están buscando la válvula para hacer el corte de la mejor manera”.