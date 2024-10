Feriado del 12 de octubre: la decisión final de Milei sobre el fin de semana largo

¿Se trasladará el feriado del 12 de octubre?

El 12 de octubre es una de las fechas destacadas en el calendario argentino porque se celebra el "Día del Respeto a la Diversidad Cultural". Esta conmemoración busca reflexionar sobre la diversidad y el valor de las culturas que forman parte de la identidad nacional. En el calendario, esta jornada aparece como un feriado trasladable, lo que significa que, según la ley, puede ser movido a otra fecha cercana si cae en un día que no resulte conveniente para la población, como un sábado o un martes. Sin embargo, en este 2024, el 12 de octubre cae en sábado, lo que generó incertidumbre respecto a su traslado.

Finalmente, el presidente Javier Milei ha confirmado que el feriado no se trasladará, a pesar de su carácter movible. El Gobierno decidió que este día permanecerá en su fecha original, es decir, el sábado 12 de octubre, sin ser modificado para crear un fin de semana largo. Esta decisión sigue la línea de mantener las conmemoraciones en las fechas que corresponden, evitando alterar el calendario nacional.

¿Habrá un fin de semana largo en octubre?

Aunque el feriado del 12 de octubre no será trasladado, los argentinos sí podrán disfrutar de un fin de semana largo. El Gobierno Nacional ha decretado que el viernes 11 de octubre será un feriado con fines turísticos, lo que significa que habrá un descanso de tres días, desde el viernes 11 hasta el domingo 13 de octubre. Esta medida busca fomentar el turismo interno y ofrecer a las personas la posibilidad de aprovechar un tiempo de descanso adicional.

El decreto de este feriado turístico ha sido bien recibido por muchos sectores, especialmente los vinculados al turismo y la hotelería, que esperan un incremento en la actividad económica durante esos días. Además, los argentinos podrán organizar escapadas cortas o simplemente descansar, aprovechando este fin de semana largo generado por el feriado turístico del 11 de octubre.

Calendario de feriados: lo que dice la ley

De acuerdo con la Ley 27.399, los feriados nacionales en Argentina se clasifican en dos tipos: inamovibles y trasladables. La ley establece claramente cuándo los feriados pueden ser movidos a otra fecha y bajo qué condiciones.

En su página oficial, el Gobierno explica que "los feriados nacionales cuyas fechas coincidan con días martes o miércoles serán trasladados al lunes anterior, y los que caigan en jueves o viernes serán trasladados al lunes siguiente". No obstante, esto no aplica en el caso del 12 de octubre este año, ya que al caer en sábado no se considera necesario su traslado.

Esta normativa busca facilitar la organización de los feriados, equilibrando las necesidades de descanso de la población con las actividades económicas y laborales del país. Sin embargo, el decreto del feriado turístico del 11 de octubre permite que los argentinos tengan un fin de semana largo, fomentando el turismo interno y garantizando un descanso adicional.

Los feriados que quedan en 2024

Con la confirmación de la decisión de Milei sobre el feriado del 12 de octubre, muchos argentinos ya empiezan a planificar sus actividades para los días de descanso que quedan en el año. Según el calendario oficial, estos son los fines de semana largos que restan en 2024:

Desde el 11 al 13 de octubre: fin de semana largo gracias al feriado turístico del 11 de octubre y el feriado del sábado 12 de octubre.

fin de semana largo gracias al feriado turístico del 11 de octubre y el feriado del sábado 12 de octubre. Desde el 16 al 18 de noviembre: fin de semana largo que incluye el feriado del Día de la Soberanía Nacional.

Además de estos fines de semana largos, el calendario de 2024 cuenta con otros feriados inamovibles y trasladables que ya están marcados en el cronograma oficial del Gobierno.

Feriados inamovibles del calendario 2024

El calendario de feriados inamovibles de Argentina para 2024 incluye varias fechas significativas que no serán trasladadas, ya que están ligadas a celebraciones nacionales de gran importancia. Estas son algunas de las más destacadas:

1 de enero: Año Nuevo

Año Nuevo 12 y 13 de febrero: Carnaval

Carnaval 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia 29 de marzo: Viernes Santo

Viernes Santo 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas 1 de mayo: Día del Trabajo

Día del Trabajo 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo

Día de la Revolución de Mayo 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano

Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano 9 de julio: Día de la Independencia

Día de la Independencia 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María

Día de la Inmaculada Concepción de María 25 de diciembre: Navidad

Estas fechas representan momentos importantes en la historia y cultura de Argentina, y se mantienen fijas en el calendario, lo que permite una organización más clara tanto para los ciudadanos como para las instituciones.

Feriados trasladables del calendario 2024

Por otro lado, los feriados trasladables permiten una mayor flexibilidad en su celebración, dependiendo del día de la semana en que caigan. Aquí están los feriados trasladables de 2024:

17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes

Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín

Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural

Día del Respeto a la Diversidad Cultural 20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional

Si bien algunos de estos feriados pueden trasladarse a otros días del calendario, en esta ocasión, el 12 de octubre no será movido de su fecha original, aunque el decreto del feriado turístico del 11 de octubre permitirá disfrutar de un fin de semana largo.