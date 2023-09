Florencia Arietto con Esteban Trebucq: "Yo ya le dije a Horacio Rodríguez Larreta que Eugenio Burzaco tiene que renunciar"

A su vez agregó: "Esto es mafia sindical, mientras tanto siguen matando. Después de la locura viene el vacío. Esta es una sociedad que está rota de tristeza, no hay de qué agarrarse. Los ministros no entienden el dolor de las víctimas. Yo ya le dije a Horacio Rodríguez Larreta que Eugenio Burzaco tiene que renunciar".

"Lo del kirchnerismo está planificado para generar esta sociedad. El PJ le armó la boleta a Milei porque querían perjudicar a Juntos por el Cambio. Ganan porque hay un sistema en el conurbano para hacer trampas para votar y que ganen estas minorías”, indicó.

Y para finalizar dijo: "Creo que Patricio Bullrich tiene chances de ganar, aunque no esperábamos estar detrás de Javier Milei. Yo no soy careta y no voy a comprar un discurso armado, podemos ofrecer un cambio sustentable que en el 2015 no pudimos tener por con contar con mayor gobernabilidad".

Así fue la entrevista a Florencia Arietto