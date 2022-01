Formosa: un docente denunció que fue separado de su cargo por ser homosexual

"A mediados de diciembre, me llaman desde la Dirección de Educación Superior del Ministerio de Educación y me dicen que había una imagen mía íntima, con mi pareja, por lo que me iban a labrar un acta, ante lo cual realizo una denuncia por robo de imagen”, explicó el docente.

“Cuando consulto quién entregó esa imagen, me dicen que fue la rectora del establecimiento, la licenciada Estela del Carmen Díaz, por lo que intento comunicarme con ella y no me responde. Luego, acudo a su oficina y ella me dice que hace rato tenía esa imagen, pero tampoco nunca me advirtió”, agregó.

Acuña contó que en el encuentro con la rectora, la mujer le dijo: “Comprenderás que por la condición de la foto y tu condición sexual debemos rever tu situación como coordinador”.

Luego de esta conversación, “el lunes 21 de diciembre hubo una reunión de consejo de la que no me informaron, siempre participé en esa reunión, y allí se labra un acta, me labran un apercibimiento con cuatro sanciones que nada tienen que ver con mi desempeño y una tercera nota donde me desplazan como coordinador, sin motivo alguno”, sostuvo Acuña.

“En el acta, la regente me culpa a mí de distribuir la imagen con mi pareja, que nada tiene que ver con mi ámbito laboral”, enfatizó el docente.

"Antes de esta reunión, el 17 de diciembre hago la denuncia penal y luego de corroborar que fue la rectora quien difundió la imagen, la involucro directamente, mientras que el 30 de diciembre, junto al gremio de docentes autoconvocados, ampliamos la denuncia en el Ministerio de Educación de la provincia. por discriminación por orientación sexual, por mi desplazamiento y por acoso laboral”.

Por su parte, Flavia Massenzio, presidenta de FALGBT+, envió una nota a Estela del Carmen Díaz, rectora de la Escuela Normal, como así también a las autoridades educativas de Formosa, “a fin de solicitarle la inmediata restitución del profesor David Acuña como Coordinador del Profesorado de Lengua y Literatura, quien ha sido injusta y arbitrariamente removido de su cargo”.

Además, se aclara que “la circulación de imágenes de carácter íntimo nada tiene que ver con la idoneidad y profesionalismo docente. En todo caso, debería sancionarse a quienes difunden imágenes y no a quien sufrió una vulneración a su derecho a la intimidad”.

“Como comunidad LGBTI+ conocemos bien este tipo de casos en que, con la excusa de resguardar su imagen en su rol docente como así también el prestigio institucional, constituyen una exclusión discriminatoria que resulta imprescindible revertir”, afirmó.

Fuente: Télam