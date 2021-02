Germán Paoloski también dio positivo de Covid: "Perdí el olfato y el gusto, además de tener dolor de espalda"

El conductor se había aislado por ser contacto estrecho de alguien con Covid-19. (Foto: archivo)

En medio de una ola de contagios de coronavirus en la farándula argentina, Germán Paoloski comunicó esta tarde que dio positivo y que, pese a tener algunos síntomas, se encuentra bien.

"Esta semana me aislé por ser contacto estrecho de alguien con Covid y luego yo también di positivo, así es que seguiré con el aislamiento en casa", comenzó diciendo el periodista de Telefe en una historia de Instagram.

Luego detalló: "Perdí el olfato y el gusto, además de tener dolor de espalda, pero en líneas generales estoy bien, al igual que Sabry y mis hijos. A cuidarse mucho".

Este sábado, Soledad Fandiño también reveló que su test dio positivo. A través de su cuenta de Instagram, la modelo contó cuál fue el indicio que la alertó a realizarse el estudio para saber si contrajo el virus.

"Me levanté sin olfato", explicó en las redes. (Foto: archivo)

"Hola a todos. Quiero contarles que en el día de ayer me levanté sin olfato, por lo que me fui a hisopar y recién me dan el resultado: fue positivo", contó la conductora.

Luego, Fandiño explicó que por este motivo no estará en el ciclo "Santo sábado" que realiza junto a "El Pelado" López en América TV: "Por supuesto que no estaré en el programa hasta que la carga viral haya desaparecido".