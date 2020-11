¿Cómo es el amparo judicial que presentaron en la provincia de Buenos Aires para que vuelvan las clases?

Las familias juntaron más de 900 firmas que presentaron al Consejo Deliberante de San Isidro (Foto: archivo).

La preocupación creció con el transcurso de las semanas. Después casi un año sin clases presenciales por la pandemia, un grupo de padres y madres de San Isidro presentó un recurso de amparo colectivo. Es la primera vez que se acude a la Justicia para un pedido similar. En él le instan a que se abran las escuelas para que sus hijos puedan volver al colegio.

"Lo presentamos en el juzgado n°1. Más allá de las últimas novedades igual vamos a seguir con los recursos porque nos preocupa que ahora se abra y que se vuelva a cerrar en el inicio del año que viene, en la provincia de Buenos Aires", dice a A24.com, Nuria Fortunato, vocera de Familias Activas por la Educación San Isidro.

Un papá firma el pedido por clases presenciales

Todo empezó con una carta abierta que en pocos días juntó más de 4000 adhesiones. Las familias la presentaron al Consejo Deliberante local y lograron una reunión con el intendente Gustavo Posse. Pero ante la falta de avances recurrieron a la justicia.

"Vamos a seguir adelante con el amparo para que se garantice la educación, que se entienda que es esencial y se arranque el ciclo lectivo 2021 en las fechas que corresponde", agregó la mamá. Junto al amparo colectivo -lleva la firma de 629 madres y padres de escuelas públicas y privadas- las familias adjuntaron los documentos de sus hijos, boletines y hasta informes de las maestras de cada uno de los colegios de los chicos, para darle soporte legal.

“Las clases tienen que volver para todos, en el tiempo más rápido posible para remediar el daño causado a los menores. La virtualidad es una situación de excepción que no puede perpetuarse en el tiempo", se lee en un comunicado que escribieron las familias. Y sigue: "una enorme cantidad de chicos han quedado al margen por falta de conectividad."

“Nos preocupan nuestros hijos. Acá en el Barrio hay muchos que no tomaron contacto con sus maestros en todo el año", dice Elsa Espinoza del Barrio La Cava. "Recibieron solo el cuadernillo para las tareas pero no todos los padres sabemos y podemos ayudarlos. Perdieron su lugar para jugar y estudiar con amigos, además de que no todos tienen conexión a internet para tomar las clases”.

Se reunieron mamás y papás de colegios públicos y privados.

El pedido incluye que el regreso a las aulas sea "bajo protocolos de salubridad que respeten todas las indicaciones de la Sociedad Argentina de Infectología y consideren las distintas situaciones que pueda presentar cada familia”. El amparo quedó radicado ante el Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo Federal Nº1 de San Martín.

"En Europa los gobernantes han dicho desde el inicio que las aulas son lo último que tiene que cerrar y lo primero que tiene que abrir siempre. Acá tenemos hasta los casinos abiertos y seguimos sin un plan claro y seguro para que los chicos vuelvan a clases, dice Fortunato. Y agrega: "La situación es gravísima y la brecha educativa se agudiza”.

La semana próxima Familias Activas por la Educación San Isidro marcharán al juzgado. Y se reunieron con grupos de varios Municipios bonaerenses que empezarán acciones similares.