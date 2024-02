Habló con A24 la mamá de la nena que robó los útiles: "Lo hizo para ayudarme a mí"

"Me dijo 'mamá, no se por qué lo hice, perdoname, me arrepiento'", prosiguió la mujer, madre de 6 hijos, soltera dado que su compañero murió por la pandemia de COVID, a una edad muy temprana.

Natalia, quien se definió como "una laburante. trabajo de lo que sea", sumó detalles de la explicación de su niña y el por qué del robo. "Me explicó que pensó que podía ayudarme a aliviarme un poco con los gastos. Lo hizo y no lo pensó, se dio cuenta cuándo ya lo había hecho", añadió.

Cómo fue el operativo policial

El hecho tuvo lugar este martes a las 19:30 en un comercio situado en las calles 20 entre 15 y 13. Según reportes del sitio En Boca de Todos, empleados del local alertaron a las autoridades tras descubrir, mediante cámaras de seguridad, a una joven que robaba en el lugar.

En una insólita respuesta policial, a la escena se movilizaron dos patrulleros, dos motocicletas y agentes a pie, quienes identificaron a la autora del delito. Para sorpresa de los presentes, se trataba de una nena que había sustraído un paquete de 12 fibras y algunos lápices para la escuela.

Los agentes de la Seccional Cuarta procedieron a la detención de la menor en el lugar de los hechos y se le dio intervención a la Unidad Funcional de Género, Niñez y Adolescencia local.

El hecho generó conmoción y, al enterarse de lo que había ocurrido, los vecinos de la zona decidieron comprar útiles para la menor. Las repercusiones escalaron en las redes, donde la comunicadora Ana Correa comenzó una colecta para la familia de la menor.