Habló el hombre que podría ser el primer caso de Ómicron en Córdoba y negó tener "intensa actividad social"

En declaraciones al canal El Doce, el hombre que se encuentra aislado en la localidad cordobesa de Colonia Caroya explicó: "Vivo en el exterior, y he tenido mala suerte al llegar a Argentina porque mis vuelos de conexión se atrasaron y tuve que cambiar de ruta: pasé por Estambul, Madrid y Buenos Aires, se me alargó un día y medio, o dos, el viaje".

También contó que tiene dos dosis de la vacuna de Pfizer, y que su testeo al llegar al país había dado negativo. "El sábado a la mañana tuve síntomas como de resfrío, me hice un test rápido que dio positivo, y un PCR inmediatamente dado que soy viajero. Desde ese momento en adelante me he quedado en mi casa encerrado", aseguró.

Además, aclaró que no tuvo "intensa actividad social": "Se dijo que hice asados y fiestas con veintena de personas, y no es correcto. Sí tuve contacto con familiares, en un día que estuve acá, y con amigos que lamentablemente se han contagiado. Pero es falso que haya tenido una intensa actividad social”, apuntó.

¿Por qué el pasajero de Dubai no se hizo una prueba de antígenos?

El Ministerio destacó que no se le realizó prueba de antígenos al ingreso "ya que las normativas actuales indican la realización del mismo sólo para aquellos viajeros que hubieran estado en el continente africano en los últimos 14 días".

El Ministerio de Salud detalló que "continúa con la investigación epidemiológica", mientras que el ANLIS-Malbrán "se encuentra realizando la secuenciación genómica de cuatro muestras para determinar si son compatibles con la variante Ómicron".