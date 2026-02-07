Horror en Puerto Madero: hallaron un cadáver flotando en un dique

Un cadáver fue encontrado flotando este sábado por la mañana en el Dique 2 de Puerto Madero, a la altura de la calle Pierina Dealessi al 1500. El hecho generó un operativo policial y de Prefectura Naval Argentina.
Una persona que realizaba actividad física descubrió el cadáver en el Dique 2.
El hallazgo se produjo cerca de las 11, luego de que una persona que realizaba actividad física advirtiera la presencia del cuerpo sin vida y diera aviso a las autoridades. Al lugar acudieron efectivos de la Policía de la Ciudad y personal de Prefectura, que aseguró el perímetro.
Según informaron fuentes oficiales, se trata de un hombre mayor de edad. La víctima presentaba signos de haber permanecido varios días en el agua y una lesión en la cabeza. La principal hipótesis es que la acumulación de gases provocó que emergiera tras haber estado sumergida durante un período prolongado.
Los restos fueron custodiados por más de una hora por personal de Prefectura, que trabajó con embarcaciones hasta la llegada de los peritos de la Unidad Criminalística y del móvil de traslado. Luego fue llevado a la morgue judicial, donde se realizará la autopsia para establecer su identidad y determinar las causas de la muerte.
La causa quedó en manos del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 37, a cargo de la jueza María Galetti, con intervención de la Fiscalía en lo Criminal y Correccional N° 19, conducida por Andrea Capaldo.