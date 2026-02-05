Inicio de clases 2026: cuándo será en Ciudad y en la provincia de Buenos Aires

Cuándo empiezan las clases en la Provincia de Buenos Aires 2026

iniciodeclases

En la Provincia de Buenos Aires, las clases comenzarán el lunes 2 de marzo de 2026 para la mayoría de los niveles y modalidades, entre ellos inicial, primario, secundario, técnico y educación especial.

Según el calendario oficial, el ciclo lectivo finalizará el 22 de diciembre de 2026.

Cuándo serán las vacaciones de invierno en Ciudad y Provincia de Buenos Aires

Tanto en la Ciudad como en la Provincia de Buenos Aires, las vacaciones de invierno se extenderán del 20 al 31 de julio de 2026.

El cronograma escolar contempla el cumplimiento de los 190 días de actividad escolar, en línea con lo dispuesto por el Consejo Federal de Educación.

ANSES confirmó un nuevo pago para la vuelta a clases: quiénes lo reciben

clases-696x372.webp

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) actualizó la información clave para acceder a la Ayuda Escolar Anual 2026, un refuerzo económico que se paga una vez al año y está destinado a acompañar a las familias en los gastos del inicio del ciclo lectivo.

El beneficio alcanza principalmente a los hogares que perciben la Asignación Universal por Hijo (AUH) y a titulares de asignaciones familiares con niños, niñas y adolescentes en edad escolar. Con los valores vigentes, el monto asciende a $85.000 por cada hijo, un ingreso clave para afrontar la compra de útiles, uniformes, mochilas y materiales educativos.

Desde ANSES remarcan que, para cobrar la Ayuda Escolar en 2026, es obligatorio cumplir con los requisitos y presentar el Certificado Escolar dentro de los plazos establecidos.

Quiénes pueden cobrar la Ayuda Escolar de ANSES

El pago está dirigido a titulares de la AUH y de asignaciones familiares cuyos hijos cumplan con las condiciones de edad y escolaridad exigidas por el organismo.

Hijos sin discapacidad

Deben tener entre 45 días de vida y 18 años .

Es obligatorio que asistan a una institución educativa oficial, de nivel inicial, primario o secundario.

Hijos con discapacidad