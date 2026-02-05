En vivo Radio La Red
Actualidad
clases
AMBA
Ciclo lectivo

Inicio de clases 2026: cuándo será en Ciudad y en la provincia de Buenos Aires

Se aproxima el inicio del calendario escolar 2026 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y en la Provincia de Buenos Aires, con esquemas diferenciados según la jurisdicción y el nivel educativo. Al igual que en el resto del país, el cronograma garantiza un mínimo de 190 días de actividad escolar, tal como establece la normativa vigente.

Como ocurre cada año, el regreso a las aulas será escalonado en la Ciudad, mientras que en territorio bonaerense habrá un inicio unificado para la mayoría de los estudiantes.

Cuándo empiezan las clases en CABA 2026

En la Ciudad de Buenos Aires, el ciclo lectivo 2026 comenzará en dos etapas:

  • Nivel Inicial y Primario: miércoles 25 de febrero de 2026.

  • Nivel Secundario: lunes 2 de marzo de 2026.

Esta modalidad busca ordenar el arranque del año escolar y facilitar la organización pedagógica. El cierre del ciclo lectivo en CABA está previsto para el 18 de diciembre de 2026.

Cuándo empiezan las clases en la Provincia de Buenos Aires 2026

En la Provincia de Buenos Aires, las clases comenzarán el lunes 2 de marzo de 2026 para la mayoría de los niveles y modalidades, entre ellos inicial, primario, secundario, técnico y educación especial.

Según el calendario oficial, el ciclo lectivo finalizará el 22 de diciembre de 2026.

Cuándo serán las vacaciones de invierno en Ciudad y Provincia de Buenos Aires

Tanto en la Ciudad como en la Provincia de Buenos Aires, las vacaciones de invierno se extenderán del 20 al 31 de julio de 2026.

El cronograma escolar contempla el cumplimiento de los 190 días de actividad escolar, en línea con lo dispuesto por el Consejo Federal de Educación.

ANSES confirmó un nuevo pago para la vuelta a clases: quiénes lo reciben

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) actualizó la información clave para acceder a la Ayuda Escolar Anual 2026, un refuerzo económico que se paga una vez al año y está destinado a acompañar a las familias en los gastos del inicio del ciclo lectivo.

El beneficio alcanza principalmente a los hogares que perciben la Asignación Universal por Hijo (AUH) y a titulares de asignaciones familiares con niños, niñas y adolescentes en edad escolar. Con los valores vigentes, el monto asciende a $85.000 por cada hijo, un ingreso clave para afrontar la compra de útiles, uniformes, mochilas y materiales educativos.

Desde ANSES remarcan que, para cobrar la Ayuda Escolar en 2026, es obligatorio cumplir con los requisitos y presentar el Certificado Escolar dentro de los plazos establecidos.

Quiénes pueden cobrar la Ayuda Escolar de ANSES

El pago está dirigido a titulares de la AUH y de asignaciones familiares cuyos hijos cumplan con las condiciones de edad y escolaridad exigidas por el organismo.

Hijos sin discapacidad

  • Deben tener entre 45 días de vida y 18 años.

  • Es obligatorio que asistan a una institución educativa oficial, de nivel inicial, primario o secundario.

Hijos con discapacidad

  • No tienen límite de edad.

  • Pueden concurrir a escuelas especiales, talleres protegidos, centros de rehabilitación o espacios de apoyo educativo reconocidos por ANSES.

