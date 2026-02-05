"Perdí todo, no me quedó ni una herramienta": el dramático testimonio del dueño del taller incendiado en Tres de Febrero

El avance fue inmediato y también afectó viviendas cercanas. Alejandro destacó que el trabajo improvisado de los vecinos fue clave para evitar consecuencias aún peores. “Hubiese sido mucho peor si no hubiese sido por los vecinos. Hay que agradecer a cada uno de los que aportó lo suyo para que esto no termine en una tragedia”, sostuvo.

El taller estaba pegado a su casa y ambos espacios resultaron destruidos. “Todo se perdió, todo”, resumió mientras recorría los restos de lo que era su habitación y el galpón donde trabajaba todos los días. “Ese era el galpón donde hacía todo”, dijo señalando el lugar completamente arrasado por el fuego.

El impacto es doble: perdió su hogar y también la fuente de ingresos con la que sostenía a su familia. El emprendimiento lo había iniciado durante la pandemia, tras quedarse sin trabajo como chofer. “Desde ese momento venía sobreviviendo con esto”, recordó.

Alejandro contó que no es la primera vez que enfrenta situaciones difíciles, pero aseguró que esta fue la más dura. “He superado inundaciones, robos… pero ahora no tengo con qué pelear. Es como luchar sin armas”, expresó, en referencia a que el incendio consumió todas sus herramientas de trabajo.

Durante la entrevista también destacó el acompañamiento del barrio. “Con los vecinos no tengo más que palabras de agradecimiento. Siempre me ayudaron, me dieron trabajo y cuando armé el taller, me aportaron lo que podían”, dijo.

Tras el incendio, no pudo pasar la noche en su casa porque el lugar quedó inhabitable. Mientras espera asistencia y la posibilidad de empezar a reconstruirse, remarcó que lo único que rescata en medio del drama es que no hubo víctimas. “Hay que agradecer que no haya pasado una tragedia”, concluyó.