Horror en una carnicería: le quedó el brazo atrapado en una picadora y el desenlace fue lamentable

Un joven de 24 años resultó gravemente herido en la noche del viernes luego de que su brazo izquierdo quedara atrapado en una moledora mientras trabajaba en una carnicería ubicada en el barrio Villa Cabrera de la ciudad de Córdoba.
El dramático hecho ocurrió este viernes en el barrio Villa Cabrera de la ciudad de Córdoba.
Un joven de 24 años resultó gravemente herido en la noche del viernes luego de que su brazo izquierdo quedara atrapado en una moledora mientras trabajaba en una carnicería ubicada en el barrio Villa Cabrera de la ciudad de Córdoba.
El accidente laboral, que sigue bajo investigación, ocurrió en el comercio de la calle Cuervo al 1000 mientras manipulaba la máquina. La desesperante situación obligó a una intervención de urgencia de personal de la Dirección Bomberos y del DUAR, que actuaron junto al servicio de emergencias 107.
Los equipos de rescate emplearon herramientas de corte y técnicas específicas para liberar al joven, que permanecía atrapado en la picadora. Tras ser estabilizado en el lugar, fue trasladado de inmediato al Hospital Tránsito Cáceres en un operativo que incluyó un cordón sanitario debido a la gravedad del caso.
En el centro de salud, los médicos procedieron a la amputación del brazo afectado, según informaron medios locales. Ahora, las autoridades buscan determinar si el episodio estuvo relacionado con una falla de la moledora o con la ausencia de medidas de seguridad en el local.
Curiosamente, también en Córdoba, en abril de 2023 ocurrió un accidente similar. En ese entonces, un carnicero de 55 años sufrió la amputación parcial de su brazo izquierdo luego de que la extremidad quedara atrapada en la máquina picadora de carne. Acto seguido, fue intervenido quirúrgicamente en el Hospital Ferreyra.
Según trascendió, poco antes del accidente se había cortado la luz en el barrio Alberdi. La versión que circuló indica que el carnicero resultó herido mientras intentaba limpiar la máquina durante el corte de energía, y que el lamentable desenlace se produjo cuando se normalizó el suministro eléctrico.