En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Actualidad
Carnicería
Accidente
Accidente laboral

Horror en una carnicería: le quedó el brazo atrapado en una picadora y el desenlace fue lamentable

El dramático hecho ocurrió este viernes en el barrio Villa Cabrera de la ciudad de Córdoba.

Un carnicero perdió su brazo este viernes por la noche cuando trabajaba en un comercio de Córdoba. 
Un carnicero perdió su brazo este viernes por la noche cuando trabajaba en un comercio de Córdoba. 

Un joven de 24 años resultó gravemente herido en la noche del viernes luego de que su brazo izquierdo quedara atrapado en una moledora mientras trabajaba en una carnicería ubicada en el barrio Villa Cabrera de la ciudad de Córdoba.

Leé también Murió la nena de 7 años que fue baleada en la cabeza en Tucumán: el desgarrador mensaje de la madre
Zoe Robledo, de 7 años, murió tras recibir un disaro en la cabeza.

El accidente laboral, que sigue bajo investigación, ocurrió en el comercio de la calle Cuervo al 1000 mientras manipulaba la máquina. La desesperante situación obligó a una intervención de urgencia de personal de la Dirección Bomberos y del DUAR, que actuaron junto al servicio de emergencias 107.

Los equipos de rescate emplearon herramientas de corte y técnicas específicas para liberar al joven, que permanecía atrapado en la picadora. Tras ser estabilizado en el lugar, fue trasladado de inmediato al Hospital Tránsito Cáceres en un operativo que incluyó un cordón sanitario debido a la gravedad del caso.

En el centro de salud, los médicos procedieron a la amputación del brazo afectado, según informaron medios locales. Ahora, las autoridades buscan determinar si el episodio estuvo relacionado con una falla de la moledora o con la ausencia de medidas de seguridad en el local.

Otro carnicero que perdió un brazo cuando trabajaba en Córdoba

https___thumbs.vodgc.net_1-398-Gv1YxH1680521374496-1680521766

Curiosamente, también en Córdoba, en abril de 2023 ocurrió un accidente similar. En ese entonces, un carnicero de 55 años sufrió la amputación parcial de su brazo izquierdo luego de que la extremidad quedara atrapada en la máquina picadora de carne. Acto seguido, fue intervenido quirúrgicamente en el Hospital Ferreyra.

Según trascendió, poco antes del accidente se había cortado la luz en el barrio Alberdi. La versión que circuló indica que el carnicero resultó herido mientras intentaba limpiar la máquina durante el corte de energía, y que el lamentable desenlace se produjo cuando se normalizó el suministro eléctrico.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Carnicería Accidente
Notas relacionadas
Llevó a su hija al hospital por un fuerte dolor de ojo y los médicos revelaron un cuadro impactante
OFICIAL: Decretaron feriado el martes 25 de noviembre y extienden el fin de semana largo
Diluvio, viento y granizo: cuáles fueron los destrozos que dejó la tormenta y cómo seguirá el tiempo

Últimas Noticias

Más sobre Actualidad

Más sobre Actualidad

Te puede interesar