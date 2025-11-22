Horror en una carnicería: le quedó el brazo atrapado en una picadora y el desenlace fue lamentable

Otro carnicero que perdió un brazo cuando trabajaba en Córdoba

Curiosamente, también en Córdoba, en abril de 2023 ocurrió un accidente similar. En ese entonces, un carnicero de 55 años sufrió la amputación parcial de su brazo izquierdo luego de que la extremidad quedara atrapada en la máquina picadora de carne. Acto seguido, fue intervenido quirúrgicamente en el Hospital Ferreyra.

Según trascendió, poco antes del accidente se había cortado la luz en el barrio Alberdi. La versión que circuló indica que el carnicero resultó herido mientras intentaba limpiar la máquina durante el corte de energía, y que el lamentable desenlace se produjo cuando se normalizó el suministro eléctrico.