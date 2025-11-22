En los galpones dañados permanecen resguardados por contar con materiales de extrema combustibilidad bajo supervisión del Ministerio de Medio Ambiente bonaerense, lo que mantiene en vilo a todo el Polo Industrial.

Así fue la explosión en Ezeiza.

Daños en empresas: 25 compañías afectadas por el estallido

El incendio inicial, que sorprendió a los trabajadores el viernes cerca de las 20, comenzó en Logística Fizbay (Logischem). La posterior explosión arrasó con la mayoría de las 25 empresas del polo y también afectó a viviendas y comercios de Ezeiza y localidades cercanas.

En paralelo, la investigación judicial continúa. Fuentes del caso confirmaron que los peritajes apuntan a determinar si hubo contaminación por mezcla de sustancias químicas.

Peritos de la División de Investigación de Siniestros de la Superintendencia de Bomberos y de la Policía Ecológica Provincial terminaron este miércoles la recolección de muestras en el lugar.

La fiscal Florencia Belloc, a cargo de la causa, ordenó declaraciones testimoniales y una batería de pericias para establecer el origen y el desarrollo del siniestro. Por ahora, la existencia de imputados dependerá de los resultados de estos estudios.

Ezeiza Los bomberos trabajaron para evitar nuevas detonaciones.

Humo, miedo y un polo industrial en tensión

Mientras los peritajes avanzan, la zona sigue envuelta en humo, olor a químicos e incertidumbre. Vecinos y trabajadores temen que una combinación de materiales inflamables y estructuras debilitadas vuelva a generar un desastre similar.

Ahora, una nuevo incendio en el Polo Industrial de Ezeiza volvió a arder un galpón una semana después de la explosión.