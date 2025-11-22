En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Actualidad
Incendio
Ezeiza
Preocupación

Nuevo incendio en el Polo Industrial de Ezeiza: volvió a arder un galpón una semana después de la explosión

Los bomberos trabajaron para evitar nuevas detonaciones. Una densa columna de humo mantuvo en vilo a las empresas y vecinos de la zona.

El humo persiste en el predio y la tensión no cede en el Polo Industrial de Spegazzini.

El humo persiste en el predio y la tensión no cede en el Polo Industrial de Spegazzini.

A solo una semana del incendio y la explosión que devastó el Polo Industrial de Spegazzini, en Ezeiza, un nuevo foco ígneo volvió a encender las alarmas entre vecinos y empresas de la zona. Los bomberos intervinieron para evitar otras detonaciones.

Leé también Explosión en Ezeiza: avanza la pericia para determinar las causas del incendio y su intencionalidad
explosion en ezeiza: avanza la pericia para determinar las causas del incendio y su intencionalidad

Una columna de humo denso salió del interior de un galpón de Logischem, obligando a los Bomberos a intervenir rápidamente para controlar las llamas y evitar nuevas explosiones en una zona que aún permanece inestable tras el siniestro anterior.

Entre escombros y estructuras colapsadas, la humareda redujo la visibilidad y reavivó el temor por la seguridad de las instalaciones linderas. Según reconstruyeron empleados del predio, el primer incidente ocurrió el viernes 14 por la mañana, cuando se produjo una pérdida de peróxido que no habría sido saneada correctamente.

Esa falla habría provocado que la madera de los pallets se incendiara y, al entrar en contacto con sustancias altamente inflamables como fósforo rojo y fósforo blanco —almacenadas en numerosos contenedores—, se desencadenara la violenta explosión cuya onda expansiva se sintió hasta 15 kilómetros a la redonda.

En los galpones dañados permanecen resguardados por contar con materiales de extrema combustibilidad bajo supervisión del Ministerio de Medio Ambiente bonaerense, lo que mantiene en vilo a todo el Polo Industrial.

cc10267515a5e9e32161bc903ef19d7b
As&iacute; fue la explosi&oacute;n en Ezeiza.

Así fue la explosión en Ezeiza.

Daños en empresas: 25 compañías afectadas por el estallido

El incendio inicial, que sorprendió a los trabajadores el viernes cerca de las 20, comenzó en Logística Fizbay (Logischem). La posterior explosión arrasó con la mayoría de las 25 empresas del polo y también afectó a viviendas y comercios de Ezeiza y localidades cercanas.

En paralelo, la investigación judicial continúa. Fuentes del caso confirmaron que los peritajes apuntan a determinar si hubo contaminación por mezcla de sustancias químicas.

Peritos de la División de Investigación de Siniestros de la Superintendencia de Bomberos y de la Policía Ecológica Provincial terminaron este miércoles la recolección de muestras en el lugar.

La fiscal Florencia Belloc, a cargo de la causa, ordenó declaraciones testimoniales y una batería de pericias para establecer el origen y el desarrollo del siniestro. Por ahora, la existencia de imputados dependerá de los resultados de estos estudios.

Ezeiza
Los bomberos trabajaron para evitar nuevas detonaciones.

Los bomberos trabajaron para evitar nuevas detonaciones.

Humo, miedo y un polo industrial en tensión

Mientras los peritajes avanzan, la zona sigue envuelta en humo, olor a químicos e incertidumbre. Vecinos y trabajadores temen que una combinación de materiales inflamables y estructuras debilitadas vuelva a generar un desastre similar.

Ahora, una nuevo incendio en el Polo Industrial de Ezeiza volvió a arder un galpón una semana después de la explosión.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Incendio Ezeiza Explosión
Notas relacionadas
Incendio en El Bolsón: dos focos activos, ráfagas extremas y el impactante avance del fuego
Un incendio frenó la cumbre climática COP30: miles de asistentes fueron evacuados en plena jornada
Impresionante incendio en Villa Celina: cinco dotaciones de bomberos trabajaron para controlar las llamas

Últimas Noticias

Más sobre Actualidad

Más sobre Actualidad

Te puede interesar