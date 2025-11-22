Llevó a su hija al hospital por un fuerte dolor de ojo y los médicos revelaron un cuadro impactante

La investigación apunta a determinar si existió negligencia en los cuidados básicos de la menor, teniendo en cuenta el avanzado estado de la infección.

Qué es la miasis foruncular: el caso de la nena que conmociona a Corrientes

El pediatra y neonatólogo Flavio Serra explicó que la nena presenta una miasis foruncular, una infestación causada por moscas que depositan sus larvas en la piel o el cuero cabelludo. Según detalló, estos cuadros “suelen verse como forúnculos”, pero a medida que las larvas se desarrollan comienzan a dañar el tejido y, en casos graves, pueden incluso afectar el cráneo, tal como ocurrió en este episodio.

En diálogo con El Litoral, Serra señaló que un cuadro tan avanzado “no es habitual” y remarcó que suele estar vinculado a la falta de higiene, de observación y de cuidados básicos. “Si bien son casos absolutamente infrecuentes, requieren una atención temprana: los padres generalmente consultan rápido cuando ven lesiones, secreciones o tumoraciones en el cuero cabelludo”, indicó.