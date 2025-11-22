En vivo Radio La Red
Policiales
Nena
Tucumán
Conmoción

Murió la nena de 7 años que fue baleada en la cabeza en Tucumán: el desgarrador mensaje de la madre

La niña, que había sido alcanzada por un disparo mientras jugaba frente a su casa en el barrio San Cayetano, falleció en el Hospital de Niños.

Zoe Robledo

Zoe Robledo, de 7 años, murió tras recibir un disaro en la cabeza.

Murió Zoe Robledo, la nena de siete años que el jueves recibió un disparo en la cabeza mientras jugaba en un patio frente a su casa, en el barrio San Cayetano, en San Miguel de Tucumán. Tras el deceso en el Hospital de Niños, donde se encontraba internada, su madre fue quien confirmó la noticia. “Mi hija acaba de fallecer; tenía toda la vida por delante”, dijo Claudia, visiblemente conmocionada.

Luego, en diálogo con el noticiero del canal El Ocho, se refirió a las detenciones de dos jóvenes de 19 y 16 años, sospechados de haber participado del tiroteo mortal, aparentemente ejecutado por “El Chueco”, que hasta ese momento se encontraba prófugo.

“Que busquen al verdadero asesino y que a los dos que están presos no les den cuatro meses de preventiva. El mayor tiene que estar alojado en un penal, no en una comisaría para que tenga un celular y se burle”, agregó antes de abandonar la entrevista, dado que, según explicó, no estaba en condiciones de continuar.

Durante la madrugada del sábado, a la causa se sumaron las detenciones de dos hombres que quedaron a disposición de la Justicia. Uno de ellos, según informaron medios locales, sería el autor del disparo.

Cómo se produjo la muerte de la nena de 7 años que conmociona a Tucumán

nena-baleada

De acuerdo con la reconstrucción de la Unidad de Homicidios I, el ataque ocurrió el jueves pasado cerca de las 16, cuando la nena jugaba junto a otros menores frente a su casa, sobre la calle Ricardo Rojas. En ese momento, los dos detenidos llegaron acompañados de otros jóvenes, entre ellos uno identificado con el apodo “Chueco”, señalado como quien extrajo un arma y comenzó a disparar mientras el resto lo alentaba.

Uno de los proyectiles impactó en la cabeza de Zoe, provocándole una herida de entrada y salida. Fue trasladada de urgencia al Hospital de Niños, donde permaneció internada hasta su fallecimiento.

Tras conocerse la muerte de la menor, vecinos del barrio San Cayetano incendiaron una vivienda vinculada a uno de los presuntos involucrados. Según fuentes del caso, una de las hipótesis del crimen apunta a conflictos previos entre familias de la zona y a disputas relacionadas con el entorno delictivo.

42012_pueblada
