Murió la nena de 7 años que fue baleada en la cabeza en Tucumán: el desgarrador mensaje de la madre

Cómo se produjo la muerte de la nena de 7 años que conmociona a Tucumán

nena-baleada

De acuerdo con la reconstrucción de la Unidad de Homicidios I, el ataque ocurrió el jueves pasado cerca de las 16, cuando la nena jugaba junto a otros menores frente a su casa, sobre la calle Ricardo Rojas. En ese momento, los dos detenidos llegaron acompañados de otros jóvenes, entre ellos uno identificado con el apodo “Chueco”, señalado como quien extrajo un arma y comenzó a disparar mientras el resto lo alentaba.

Uno de los proyectiles impactó en la cabeza de Zoe, provocándole una herida de entrada y salida. Fue trasladada de urgencia al Hospital de Niños, donde permaneció internada hasta su fallecimiento.

Tras conocerse la muerte de la menor, vecinos del barrio San Cayetano incendiaron una vivienda vinculada a uno de los presuntos involucrados. Según fuentes del caso, una de las hipótesis del crimen apunta a conflictos previos entre familias de la zona y a disputas relacionadas con el entorno delictivo.