Informe especial de América Noticias: "vendidos al nacer", impresionantes historias de vida y una búsqueda diaria por la identidad

La historia de María Rosa

María Rosa Pallone, descubrió que sus padres de crianza no eran sus progenitores al hacerse un estudio médico de rutina.

“Nací el 14 de agosto de 1946 en el Hospital Fernández, estoy anotada dos veces con 9 días de diferencia”, aseguró la septuagenaria y explicó: “El 23 de agosto mi papá con dos amigos fue al registro civil y dijo ‘nació en mi domicilio de Juan Francisco Seguí 3714 una nena’, ahí quedé con esa partida trucha que es la que uso”.

Sin embargo, un estudio de sangre en junio de 1998 le hizo descubrir que su historia no había sido como le contaron de niña. “Con esto de las plaquetas bajas me hicieron una electroforesis de sangre, cuando voy a buscar el resultado el médico me dice ‘tenes la Hemoglobina S que viene del norte de África’”, recordó la mujer y aseguró que en ese instante se dio cuenta de la verdad: “Me paré y le dije ‘entonces yo soy adoptada’”.

130874160_103232095006428_7892846515682032869_n.jpg

Para aquel entonces los padres de crianza de Pallone habían muerto, por lo que la mujer comenzó una búsqueda que en 2002 la llevó a juntarse con otras personas en su misma situación y conformar la agrupación “Quiénes somos”.

“Yo voy a buscar, a pesar de todo, con todo y como sea, yo quiero saber quién fue mi mamá”, relató María Rosa y criticó la actitud del Estado. “Si hubiese actuado en esos años, y sobre todo cuando fundamos la agrupación, a lo mejor mi mamá estaba viva”, manifestó.

“Mi papá murió cuando tenía 15 años, pero mi mamá murió con 87 años, me lo podría haber dicho”, concluyó Pallone con lágrimas en sus ojos.

El caso de Laura y el pedido al Estado

Más adelante en América Noticias, Liliana Caruso contó la historia de Laura quien aseguró que su mamá y papá la compraron. “La dirección que figura en mi acta de nacimiento es de una partera llamada Gregoria Agra de Pasin que formaba parte de una red de tráfico de niños”, afirmó.

Embed

Asimismo, reveló que sus sobrinos le regalaron un análisis de ADN que se realiza en Estados Unidos para “entrar en una base de datos para posiblemente dar con primos segundos o terceros” y lamentó que “las personas que estamos fuera de la fecha de la dictadura no podemos acceder a un ADN”.

“El Estado nos tiene que dar un acompañamiento, tiene que tener empatía con nosotros, es tan simple una ley nacional de identidad de origen”, manifestó Laura.

En tal sentido, reafirmó: “Solamente una base de datos, y con eso más o menos encaminamos a tres millones de personas para que puedan recuperar su identidad de origen”.