El intendente de Castelli no pudo visitar a su hijo recién nacido por una disputa ideológica con su par de Dolores

Control policial en Dolores

Francisco Echarren, intendente de Castelli, denunció que le impidieron ingresar a Dolores, donde se encuentra internada su esposa, que acaba de dar a luz, por ordenes del intendente de esa localidad, Camilo Etchavarren. "Yo soy peronista, él es macrista", dijo.

Echarren había querido ingresar a Dolores por paso de la avenida Esteban Facio, el único habilitado después de las 19, para llevarle latas de leche a su hijo recién nacido, pero fue detenido por un retén policial que le impidió la entrada por una orden específica de su colega.

"No es que no me dejaron ingresar por controles, no me dejaron ingresar por una cuestión personal. De hecho el policía que me recibe me dice que no podía por una decisión del intendente de Dolores de que el intendente de Castelli no podía ingresar", explicó.

A raíz de lo sucedido, esta mañana Echarren presentó un recurso de amparo ante el juez en lo Civil Comercial N ° 4, Marcos Val, y obtuvo un fallo favorable para ver a su hijo recién nacido, al que llamó Florentino, y a la mamá Agustina, que se recupera de una cesárea.

"Hacer lugar a la medida solicitada, disponiendo que el Sr. Francisco José Echarren ingrese a la localidad de Dolores a los fines de acompañar a su pareja y a su hijo que se encuentran internados en el sanatorio local, debiendo respetarse a los controles impuestos en cuanto a carencia de síntomas compatibles con el coronavirus", se pudo leer en la resolución del fallo.

Parto y polémica. Fallo a favor del intendente de Castelli Franciso Echarren para que entre a Dolores a visitar a la pareja y al bebé recién nacido. El intendente había denunciado al intendente de Dolores Camilo Etchevarren por negarle el acceso a Dolores para el parto. pic.twitter.com/CPCKuvbKX3 — Mauro Szeta (@mauroszeta) June 18, 2020

Por su parte, desde la intendencia de Dolores ofrecieron la siguiente explicación: "El intendente ingresó sin problemas a las 7 para traer a su esposa y a la madre, quien se encargaría de cuidarla. No hubo dificultades para su paso porque tenían los papeles. A la noche quiso superar sin los permisos y se lo impedimos porque nadie puede pasar en esas condiciones, tenga el cargo que tenga".

Y agregaron: "Tenemos los accesos restringidos porque el virus solo puede entrar por la ruta. En 90 días solo tres casos: dos que vinieron del exterior y uno que estuvo aislado fuera de la ciudad. Tenemos que cuidar a la población" .

Sin embargo, el intendente de Castelli sostuvo que se trata de una cuestión personal: "ya estamos acostumbrados a este tipo de actitudes por parte del intendente de Dolores".