Jorge Lanata y un mensaje sobre vida, su carrera y su final: "Fui un tipo lo más libre que pudo"

"La otra vez me preguntaron si creía en Dios y dije 'claro que creo, tengo hijos'. Cualquier persona que tenga hijos no puede no creer algo, es muy impresionante que de la panza de una mujer salga eso y tenga destino, personalidades, muy increíble", agregó.

Jorge Lanata: los logros de su vida profesional

Respecto a su vida profesional, destacó que "desde muy chico logré mucho más de lo que yo me había propuesto. Yo quería ser redactor de 7 Días y mi sueño era vivir en un departamento, ser redactor de 7 Días y fui eso a los 18 años, todo lo que me pasó después fue gratis".

"Nunca me imaginé todo lo que pasó después", marcó.

También consideró que "desde un punto de vista profesional, hice cosas exitosas y también tuve fracasos. No me gusta que se piense que todo lo que hice fue... hubo de todo, tuve éxitos y tuve fracasos".

"Para mi fue importante Página 12, Día D, PPT (Periodismo Para Todos)", señaló. Y agregó: "Lo que quiero que quede de mi es que yo traté de buscar la mayor libertad posible. Me gustaría que dijeran 'este fue un tipo lo más libre que pudo'".