Jujuy: polémica por el cierre de una tradicional feria que dejaría sin trabajo a 500 familias

En ese sentido se expresó Hugo José Dori, administrador general de la Feria Productora y dijo: “Es una ordenanza municipal completamente dirigida a nuestra feria. No quieren que haya ningún mercado que no sea municipal en todo el valle de Jujuy. El intendente argumenta que no hay calles preparadas cuando estamos ubicados sobre la Ruta Nacional 9. El polo comercial de Coronel Arias está en riesgo”.