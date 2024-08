La secuencia completa de fotos de Sofía Jujuy Jiménez totalmente desnuda: "Amé"

Desde la tranquilidad de su casa, Jujuy compartió una secuencia fotográfica en un posteo de Instagram que causó sensación en sus más de 1.7 millones de seguidores.

sofia jujuy jimenez desnuda 8.jpg

"Amé ser Pocahontas por un día", expresó la morocha al mostrar varias imágenes de su extensa cabellera y sin ropa interior, agradeciendo además a quienes colaboraron en su flamante look.

El posteo se llenó de me gusta, llegando casi a los 60 mil, y comentarios a puro elogio por su figura y atrevimiento en las imágenes, donde tapa sus pechos con los mechones de pelo y cubre con sus manos su cintura sin ropa interior.

En el plano sentimental, tras desmentir cualquier tipo de acercamiento con el futbolista Rodrigo de Paul en su fiesta de cumpleaños en la Argentina ante algunos rumores que circularon, la modelo reconoció hace unas semanas que "está conociendo a alguien alejado de los medios".

Las fotos de Sofía Jujuy Jiménez al desnudo que sacudieron las redes.

sofia jujuy jimenez desnuda 9.jpg

sofia jujuy jimenez desnuda 7.jpg

sofia jujuy jimenez desnuda 6.jpg

sofia jujuy jimenez desnuda 5.jpg

sofia jujuy jimenez desnuda 4.jpg

sofia jujuy jimenez desnuda 3.jpg

sofia jujuy jimenez desnuda 2.jpg

sofia jujuy jimenez desnuda.jpg

Sofía Jujuy Jiménez reveló que está conociendo a alguien y dio detalles de su misteriosa relación

Luego de su última relación con Bautista Bello que culminó en un gran escándalo, la modelo y conductora Sofía Jujuy Jiménez volvió a darle una oportunidad al amor y reveló que nuevamente en pareja.

De viaje en Nueva York para alentar a la Selección Argentina, Sofía habló con Socios del Espectáculo, El Trece, un móvil y confesó: “Estoy conociendo a una persona que no es de los medios. Estoy muy tranquila".

"No es famoso, pero tampoco lo vamos a hacer famoso ahora porque a mí ya me pasó de estar con alguien que no es conocido y de repente, se le suben los humos", agregó entre risas.

De esta forma, la modelo decidió mantener oculta la identidad de su pareja por el momento y explicó: “No quiero quemar nada porque, ¿viste cuando estás conociendo a alguien? A mí me pasó que estuve chongueando, conociendo gente, tenía una cita, tenía otra, me animé como a conocer. Y de repente, conocí a este que fue como que todas las otras velitas las dejé ahí".

Sin embargo, sí se animó a dar detalles de su personalidad y que fue lo que le atrajo de él. “El pibe es inteligente, me gusta que puedo charlar de todo. Emocionalmente, el pibe expresa lo que siente, transmite, comunica. Y a mí me gusta eso, poder hablar las cosas", enumeró.

"Es administrador de empresas y tiene su propia marca. Yo estoy contenta, tranquila y disfrutando. Soltera todavía, o sea, no estoy de novia. Todavía no quiero ponerle ese título porque me da miedo. Me da pánico ese título”, finalizó.