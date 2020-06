Provincia pide medidas inmediatas para frenar el virus: aseguran que el 60% de las camas de terapia intensiva del AMBA ya están ocupadas

La Provincia de Buenos Aires aclaró que "la curva está ascendiendo" y que todos deben usar tapabocas como prevención (Foto: AP).

El viceministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, advirtió este jueves que en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) está ocupado el 60% de las camas de terapia intensiva, y que es indispensable reducir la circulación del coronavirus y adoptar medidas "para que no se sature el sistema de salud" ya que "lo peor está por venir".

El funcionario precisó que "están aumentando los casos de COVID-19" y detalló que "en las últimas tres semanas se duplicó la cantidad de las camas de terapia intensiva ocupadas por pacientes con coronavirus y llegamos al 60% de ocupación".

"Tenemos que tomar una decisión para que no se sature el sistema de salud y se reduzcan los contagios. Si no hacemos nada, vamos a tener familiares, vecinos y conocidos contagiados", expresó.

Finalmente, el viceministro de Salud bonaerense señaló: "Si no tomamos medidas ahora, puede ser que no tengamos tiempo después para que funcionen. No hay que esperar a que llegue al 80% la ocupación de camas para tomar una decisión".