Kreplak sobre el regreso a clases en la provincia: "Desarrollamos un plan detectar, pero de educación"

Nicolás Kreplak, viceministro de Salud de PBA, con Facundo Pastor en "4 Días"

El viceministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, habló con Facundo Pastor en "4 Días" donde se refirió a la estrategia de la Provincia de Buenos Aires para el regreso a clases de aquellos chicos que se vieron perjudicados por el cierre de escuelas. "Desarrollamos un plan detectar, pero de educación", dijo.

"Se buscó e identificó a los niños y niñas que tenían problemas de continuidad educativa. Esto es: que no lo hacían adecuadamente bien o no tienen una buena continuidad de conexión, o que no hacían con frecuencia la tarea y todo lo que es necesario", explicó Kreplak

En ese sentido, señaló que para ello dividieron a los chicos en dos fases, "los que están en el interior, en las zonas que son fase 4 y 5 que tienen menos riesgo de contagios, y los que tienen más riesgo de contagio que están en la fase 3, especialmente en el AMBA, y preparamos un programa que es de educadores que van a ir al domicilio de estos niños a garantizar la continuidad educativa".

Para que el sistema sea seguro, se le facilitarán a los docentes todos los elementos de protección personal y los debidos protocolos. "Se realizan las tareas en la puerta, en el hall o donde se pueda. Esto garantiza que la movilidad de las personas sea muy poquita", sostuvo.

Con respecto a los lugares que registran una baja circulación, Kreplak contó que los chicos podrán realizar actividades presenciales en las clases. "No todos juntos pero los que lo necesiten van a tener actividad", concluyó.