La conmovedora historia de Malena: tiene 9 años y toca en colectivos para cumplir su sueño

Sus primeros pasos en la música fueron con la música melódica y un ukelele, pero busca incursionar en el teclado profesional el día que pueda acceder a uno. Hoy, por lo pronto, es un sueño aunque no baja los brazos.

Su padre, Pablo, es quien la acompaña en este camino. “Un teclado y un micrófono es lo que tenemos para poder hacer sus videítos. Aunque es lindo el acústico, lo que buscamos es un teclado para para generar un poco más y que atraiga mucho al público, que pueda bailar, que pueda disfrutar de su canto” confesó el padre del talento al medio misionero.

“Por ahí alegramos mucho, por ahí enojamos un poco. Pero tratamos de hacer lo que nos gusta, lo que amamos, que es música. Y Malena le llega el corazón a cualquiera cantando, hasta hace llorar a la gente”, reconoció y le agradeció a los choferes de los colectivos.

“La mayoría de los choferes me conocen son todos muy amable conmigo, también me hacen el aguante, no nombro a ninguno para no comprometerle en su trabajo”, dijo.

image.png Malena y su familia (Foto: gentileza Misiones Online)

Sin embargo, no todo es color de rosa y a pesar de tener unas excelentes notas, Malena sufre muchas veces en el colegio. “En la escuela lo único que pasa es que hay muchas niñas que dicen que canto mal y todo eso. Pero bueno, ahora estoy aprendiendo”, reconoció Malena.