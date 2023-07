La conmovedora historia de Isidoro: sufrió 3 ACV, vive en la calle y emocionó a las redes

Embed

“Estuve cinco años en un geriátrico, y después de semanas de que se murió Pepito, e internaron a Tantito, me di cuenta que cinco años de esperar a la parca, es suficiente. Agarré mis ahorros, me puse tres veces la canción 'No estaba muerto, estaba de parranda', me vine a Buenos Aires y me lo gasté toda en un mes”, explicó Isidoro, quien a lo largo de la charla reveló que en el pasado se dedicó a ser traductor de inglés y francés, con una gracia que no es habitual de las personas que atraviesan sus días sin un techo, ni comida.

Isidoro tuvo, además, tres accidentes cerebrovasculares (ACV) y debió abandonar obligatoriamente el trabajo como traductor, pro no pierde el humor. Pasa sus días en un parador de la calle Lavalle, y se avergüenza de ser catalogado como “pedidor”.

Gracias a la masividad del video, Isidoro recibe actualmente más ayuda de la que esperaba, y muchos se acercan con un plato de comida, dinero y, por qué no, un poco de compañía.

Embed

En uno de los segmentos de Hernán Danolfo, llamado “cadena de favores”, Hernán sorprendió a Isidoro con una campera de abrigo que le obsequió una marca que observó sus videos.

“Es demasiada campera para tan poco Isidoro”, manifestó el hombre, que con frases graciosas y ocurrentes se ganó el cariño de los seguidores del tiktoker.

“Queremos ver más de Isodoro, sus palabras sabias me dan más vida”; “qué hombre que dan ganas de escuchar, grandísimo Isidoro, la campera te queda chica”; “genio que sos, hermoso gesto cuidemos a los viejos me hace bien ver tus videos” y “un inmenso abrazo para el abuelito de todos Don Isidoro”, son algunos de los comentarios que recibieron los videos del hombre.