“No tengo palabras”, comenzó diciendo la madre del joven en diálogo con El Show del Lagarto y agregó: “Mi hijo luchó 50 días y demostró día a día que él siempre iba mejorando”. Según contó la mujer, Rodrigo respiraba por sí solo desde hacía 15 días, movía una de sus manos y había sido operado: “Yo estaba contenta porque Dios me estaba escuchando”, sostuvo.

La dolorosa despedida de la mamá de Rodrigo, el joven cordobés que cayó de un acantilado en España

El sábado, la mamá contó que, al acompañarlo en el hospital, notó que su hijo tenía dificultades para respirar. “Empezó a sonarle la alarma de los monitores y llamé a una enfermera”, aseguró y continuó: “Llamé a más médicos y me dijeron que le estaba ingresando poco oxígeno al cerebro”.

“Lo reanimaron y me hicieron entrar cuando estaba bien”, recordó la mamá de Rodrigo. Los profesionales volvieron a ponerle un respirador y, según Marcia notó los ojos del joven “raros”. “A la mañana me dijeron que fuera antes del horario de visitas porque tenían que hablar conmigo”, agregó.

Al llegar al hospital, la madre del joven recibió la peor noticia: “Estuvo malito. Después de que vos te fuiste luchamos pero el cerebro se paró”. “Qué pasó, no sé”, cerró, entre lágrimas.

La emotiva despedida de la mamá de Rodrigo

A través de un posteo de Facebook, la mujer expresó: “Vuela, vuela, vuela alto mi rey, te dije en el último segundo, te amo mi campeón. Te vi nacer, te vi crecer, te vi feliz, te vi llorar. Te di la vida y el último respiro de tu vida me abrazaste y te dejé volar tan alto, como a vos te gusta. Nos abrazamos y el amor que me diste no lo voy a olvidar”.

“Gracias, gracias, gracias por ser el hijo que sos, porque en mi vives, vamos de la mano, tu alma con la mía, dame fuerzas para soportar tanto dolor. Sé que estás con tu nonito, vos que tanto me amas. Vuela, vuela, vuela, tan alto que nadie te puede alcanzar. Te llevaste mi corazón, mi alma, mi amor, mi vida. Te amo hijito”, completó en la publicación junto a una foto de su hijo.