La dramática historia de "Durazno", el caballo pura sangre que fue abandonado en un campo

Caballo Durazno 2.jpg

Las personas que lo encontraron iniciaron una cadena de solidaridad que busca salvarle la vida. Por eso, una asociación inició la campaña “Todos por Durazno”, pidiendo ayuda para cubrir los costos del tratamiento. La iniciativa ya tiene repercusión nacional.

En estos momentos, el animal pelea por su vida. Por su estado estiman que para correr era inyectado constantemente y esto le habría provocado severas lesiones. Todavía están investigando cuánto tiempo pasó abandonado en el campo.

Caballo 3.jpg

La dramática historia de Durazno, el caballo que está al borde de la muerte y pelea por su vida

Yesica Valenzuela es miembro del equipo de Pempa y brindó detalles del estado de salud del animal. “Su estado nutricional es muy grave y su pronóstico es reservado. Además, tiene infosuras en las patas delanteras, abscesos, osteomielitis, artritis séptica y una fisura en la tercera falange que le causa infecciones. Sumado a esto, tiene úlceras en la boca y problemas renales”.

“Cuando el animal no sirve más para correr, los dueños lo abandonan. Seguramente sufrió una lesión, intentaron recuperarlo pero no pudieron por eso lo abandonaron. A pesar de su estado de salud, por suerte no le pegaron un tiro o lo vendieron para faena, como es común. Mientras esté vivo, hay posibilidades de que se salve”, finalizó.

Cómo ayudar a Durazno

La Asociación Pempa abrió una cuenta bancaria y otra en Mercado Pago para todas aquellas personas que puedan colaborar:

Cuenta bancaria:

Titular: Asociación Pempa

Banco Santander Río, sucursal 218

Cuenta Corriente en pesos Nº 11943/2CBU 0720218820000001194322

CUIT 30-71510684-8

ALIAS: caballos.pempa.mza

Mercado Pago: