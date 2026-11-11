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Javier Milei
Papa León XIV
EL ADIÓS AL PONTÍFICE

La emoción de Milei en la despedida con el papa León XVI y el triple abrazo con Karina y Quirno

El presidente acompañó al pontífice hasta el avión en el aeropuerto de Ezeiza y le agradeció personalmente por su paso por el país. La despedida estuvo marcada por gestos de emoción y abrazos, antes de que el avión partiera pasadas las 14:10 rumbo a Perú.

La emoción del presidente en la despedida con el Papa. 

La emoción del presidente en la despedida con el Papa. 

El presidente Javier Milei se mostró visiblemente emocionado al despedir al papa León XIV en el aeropuerto internacional de Ezeiza, donde acompañó al Pontífice hasta el avión que lo trasladó rumbo a Perú. El encuentro puso fin a una visita de cuatro días a la Argentina, que incluyó actividades pastorales, una recorrida por la cárcel de Devoto y una multitudinaria misa en la Basílica de Luján.

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El santo padre llegó a la pista alrededor de las 14, donde fue recibido por el mandatario. Ambos caminaron por la alfombra roja hasta la aeronave y, antes de que León XIV subiera la escalinata, Milei le extendió la mano y le agradeció por su visita.

Le&oacute;n XIV fue despedido por el presidente Javier Milei, acompa&ntilde;ado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller Pablo Quirno. (Foto: Reuters)

León XIV fue despedido por el presidente Javier Milei, acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller Pablo Quirno. (Foto: Reuters)

La emoción del presidente quedó reflejada en los momentos finales del encuentro. Luego de despedir al pontífice, abrazó a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y al canciller Pablo Quirno. Los tres funcionarios terminaron fundidos en un abrazo grupal.

El último saludo antes de partir

León XIV llegó hasta la parte superior de la escalinata y se volvió para saludar a las personas que se habían acercado a despedirlo. Desde la pista, los presentes acompañaron su partida con gritos de "Viva el Papa".

El triple abrazo del presidente con Karina Milei y Pablo Quirno. (Foto: captura de pantalla)

El triple abrazo del presidente con Karina Milei y Pablo Quirno. (Foto: captura de pantalla)

A las 14:15, desde la torre de control del aeropuerto se transmitió el mensaje de despedida al Pontífice, con la frase "Hasta siempre, santo padre", en uno de los últimos gestos de reconocimiento antes de que la aeronave despegara.

El Papa viaja a bordo de un avión de Aerolíneas Argentinas con destino a la Base Aérea del Callao, en Perú, donde continuará su gira apostólica por Sudamérica.

Una última jornada marcada por la fe y la multitud

La despedida en Ezeiza llegó después de una intensa agenda durante el último día de León XIV en el país. Las actividades comenzaron a las 8 con una visita a la cárcel de Devoto, en la Ciudad de Buenos Aires, donde el pontífice mantuvo un encuentro con personas privadas de su libertad.

Posteriormente, alrededor de las 10, encabezó una multitudinaria misa en la plaza de la Basílica de Nuestra Señora de Luján. Según los datos difundidos sobre la convocatoria, participaron 3,5 millones de personas, en uno de los acontecimientos centrales de su estadía en la Argentina.

Le&oacute;n XIV encabez&oacute; una multitudinaria misa en la plaza de la Bas&iacute;lica de Nuestra Se&ntilde;ora de Luj&aacute;n. (Foto: Reuters)

León XIV encabezó una multitudinaria misa en la plaza de la Basílica de Nuestra Señora de Luján. (Foto: Reuters)

De esta manera, León XIV concluyó su visita pastoral al país con una despedida institucional en Ezeiza, marcada por la emoción de Milei y el último saludo de los fieles antes de continuar su recorrido por Perú.

En pocas palabras

  • Emoción de Milei: El presidente Javier Milei despidió con emoción al papa León XIV en Ezeiza.
  • Agenda papal: La visita incluyó actividades pastorales, una recorrida por la cárcel de Devoto y una misa en Luján.
  • Viaje a Perú: El pontífice partió rumbo a la Base Aérea del Callao, en Perú, para continuar su gira.
Resumen generado por Thinkindot AI
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