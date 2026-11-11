La emoción de Milei en la despedida con el papa León XVI y el triple abrazo con Karina y Quirno

El triple abrazo del presidente con Karina Milei y Pablo Quirno. (Foto: captura de pantalla)

A las 14:15, desde la torre de control del aeropuerto se transmitió el mensaje de despedida al Pontífice, con la frase "Hasta siempre, santo padre", en uno de los últimos gestos de reconocimiento antes de que la aeronave despegara.

El Papa viaja a bordo de un avión de Aerolíneas Argentinas con destino a la Base Aérea del Callao, en Perú, donde continuará su gira apostólica por Sudamérica.

Una última jornada marcada por la fe y la multitud

La despedida en Ezeiza llegó después de una intensa agenda durante el último día de León XIV en el país. Las actividades comenzaron a las 8 con una visita a la cárcel de Devoto, en la Ciudad de Buenos Aires, donde el pontífice mantuvo un encuentro con personas privadas de su libertad.

Posteriormente, alrededor de las 10, encabezó una multitudinaria misa en la plaza de la Basílica de Nuestra Señora de Luján. Según los datos difundidos sobre la convocatoria, participaron 3,5 millones de personas, en uno de los acontecimientos centrales de su estadía en la Argentina.

León XIV encabezó una multitudinaria misa en la plaza de la Basílica de Nuestra Señora de Luján. (Foto: Reuters)

De esta manera, León XIV concluyó su visita pastoral al país con una despedida institucional en Ezeiza, marcada por la emoción de Milei y el último saludo de los fieles antes de continuar su recorrido por Perú.