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Papa León XIV
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FIN DE LA GIRA POR EL PAÍS

El papa León XIV se despidió de la Argentina y continúa su gira por Sudamérica rumbo a Perú

El presidente Javier Milei acompañó al pontífice hasta el avión en el aeropuerto de Ezeiza, luego de cuatro días de actividades en el país. La visita tuvo su momento de mayor convocatoria en Luján, donde 3,5 millones de personas participaron de una misa frente a la Basílica.

El papa León XIV se despidió de la Argentina y continuó su gira por Sudamérica rumbo a Perú. (Foto: Reuters).

El papa León XIV se despidió de la Argentina y continuó su gira por Sudamérica rumbo a Perú. (Foto: Reuters).

El papa León XIV partió de la Argentina desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, donde fue despedido por el presidente Javier Milei, luego de una visita de cuatro días que incluyó encuentros institucionales, actividades pastorales y una multitudinaria celebración religiosa en la provincia de Buenos Aires. El pontífice continuará su gira por Sudamérica con destino a Lima, Perú.

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Milei acompañó al Papa hasta la aeronave y se mostró visiblemente emocionado durante la despedida. En ese momento, le agradeció por su visita al país. También participaron del acto la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller Pablo Quirno.

Durante la ceremonia, el mandatario saludó a las autoridades eclesiásticas presentes, mientras que León XIV dedicó unos momentos a saludar a las personas que se encontraban a un costado de la pista de aterrizaje.

El papa León XIV partió de la Argentina desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, donde fue despedido por el presidente Javier Milei. (Foto: Reuters)

El papa León XIV partió de la Argentina desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, donde fue despedido por el presidente Javier Milei. (Foto: Reuters)

Karina Milei despidió al Papa con un emotivo mensaje en redes sociales

La secretaria general de la Presidencia publicó un mensaje en su cuenta de X tras la partida de León XIV y destacó el significado de su visita al país. “Después de cuatro días de profunda espiritualidad y emoción, despedimos a nuestro querido Santo Padre León XIV”, escribió.

Además, agradeció al pontífice por su paso por la Argentina y expresó “¡Gracias, Papa León, por visitarnos, por recorrer nuestros pueblos y ciudades y por tus palabras de afecto hacia nuestra Patria!”.

En su publicación, Karina Milei también resaltó la respuesta de la sociedad durante las actividades pastorales. “Los argentinos estuvimos a la altura de esta histórica visita pastoral, demostrando el amor, la esperanza y la fe de un pueblo que encuentra en Dios su camino”, sostuvo.

Por último, reconoció el trabajo de los equipos que participaron de la organización y concluyó su mensaje con una despedida al Santo Padre. “¡Gracias, Santo Padre! ¡Argentina lo espera siempre!”.

Una multitudinaria misa en Luján

La despedida del pontífice se produjo después de una intensa agenda de actividades que tuvo en Luján uno de sus momentos más convocantes. Según informó el Gobierno de la provincia de Buenos Aires, 3,5 millones de personas participaron de la misa celebrada frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján.

La multitud llegó desde distintos puntos de la Argentina para acompañar a León XIV en su última celebración pastoral en territorio nacional. La convocatoria superó la registrada durante las misas anteriores en Palermo y Córdoba y convirtió a la ciudad bonaerense en escenario de un acontecimiento histórico.

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires informó que 3,5 millones de personas participaron de la misa celebrada frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján. (Foto: Reuters)

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires informó que 3,5 millones de personas participaron de la misa celebrada frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján. (Foto: Reuters)

El Papa llegó a Luján alrededor de las 9:45, luego de visitar la cárcel de Devoto. Allí recorrió aproximadamente dos kilómetros por la avenida Nuestra Señora de Luján a bordo del papamóvil, mientras saludaba a los fieles que se habían acercado para recibirlo.

Posteriormente, descendió del vehículo y completó a pie el último tramo hasta el altar central de la Basílica, donde encabezó la celebración religiosa.

La visita a la cárcel de Devoto

La agenda del Pontífice también incluyó una recorrida por la cárcel de Devoto, donde habló ante las personas privadas de su libertad.

La actividad formó parte de las últimas actividades pastorales de León XIV en el país, antes de trasladarse a Ezeiza para abordar el avión que lo llevará a Perú y continuar con su recorrido por Sudamérica.

La agenda del pontífice también incluyó una recorrida por la cárcel de Devoto, donde habló ante las personas privadas de su libertad. (Foto: Reuters)

La agenda del pontífice también incluyó una recorrida por la cárcel de Devoto, donde habló ante las personas privadas de su libertad. (Foto: Reuters)

De esta manera, el Papa concluyó sus cuatro días de visita a la Argentina, con una despedida institucional encabezada por el presidente y una convocatoria multitudinaria en Luján como uno de los principales acontecimientos de su estadía.

En pocas palabras

  • Papa León XIV partió de la Argentina, despedido por Javier Milei en Ezeiza.
  • El pontífice realizó una gira de cuatro días que incluyó una multitudinaria misa en Luján.
  • Continuará su viaje por Sudamérica con destino a Lima, Perú.
Resumen generado por Thinkindot AI
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