El papa León XIV se despidió de la Argentina y continúa su gira por Sudamérica rumbo a Perú

Además, agradeció al pontífice por su paso por la Argentina y expresó “¡Gracias, Papa León, por visitarnos, por recorrer nuestros pueblos y ciudades y por tus palabras de afecto hacia nuestra Patria!”.

En su publicación, Karina Milei también resaltó la respuesta de la sociedad durante las actividades pastorales. “Los argentinos estuvimos a la altura de esta histórica visita pastoral, demostrando el amor, la esperanza y la fe de un pueblo que encuentra en Dios su camino”, sostuvo.

Por último, reconoció el trabajo de los equipos que participaron de la organización y concluyó su mensaje con una despedida al Santo Padre. “¡Gracias, Santo Padre! ¡Argentina lo espera siempre!”.

Una multitudinaria misa en Luján

La despedida del pontífice se produjo después de una intensa agenda de actividades que tuvo en Luján uno de sus momentos más convocantes. Según informó el Gobierno de la provincia de Buenos Aires, 3,5 millones de personas participaron de la misa celebrada frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján.

La multitud llegó desde distintos puntos de la Argentina para acompañar a León XIV en su última celebración pastoral en territorio nacional. La convocatoria superó la registrada durante las misas anteriores en Palermo y Córdoba y convirtió a la ciudad bonaerense en escenario de un acontecimiento histórico.

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires informó que 3,5 millones de personas participaron de la misa celebrada frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján. (Foto: Reuters)

El Papa llegó a Luján alrededor de las 9:45, luego de visitar la cárcel de Devoto. Allí recorrió aproximadamente dos kilómetros por la avenida Nuestra Señora de Luján a bordo del papamóvil, mientras saludaba a los fieles que se habían acercado para recibirlo.

Posteriormente, descendió del vehículo y completó a pie el último tramo hasta el altar central de la Basílica, donde encabezó la celebración religiosa.

La visita a la cárcel de Devoto

La agenda del Pontífice también incluyó una recorrida por la cárcel de Devoto, donde habló ante las personas privadas de su libertad.

La actividad formó parte de las últimas actividades pastorales de León XIV en el país, antes de trasladarse a Ezeiza para abordar el avión que lo llevará a Perú y continuar con su recorrido por Sudamérica.

La agenda del pontífice también incluyó una recorrida por la cárcel de Devoto, donde habló ante las personas privadas de su libertad. (Foto: Reuters)

De esta manera, el Papa concluyó sus cuatro días de visita a la Argentina, con una despedida institucional encabezada por el presidente y una convocatoria multitudinaria en Luján como uno de los principales acontecimientos de su estadía.