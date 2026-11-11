Una pareja y su hijita viajaban por la ruta, chocaron de frente contra otro auto y se desató una tragedia

Por el momento, las autoridades no difundieron las identidades de las tres personas fallecidas ni brindaron mayores precisiones sobre las circunstancias previas al choque.

Cómo fue el choque frontal en la ruta 12 de Uruguay

De acuerdo con la información proporcionada por la Policía Caminera, el accidente se produjo durante la madrugada de este miércoles, antes de las 6, cuando dos automóviles se desplazaban en sentidos opuestos por la ruta 12.

La colisión tuvo lugar en el kilómetro 80, en el departamento de Canelones, sobre el tramo que comunica Tala con San Ramón. Por causas que todavía no fueron establecidas, ambos vehículos terminaron impactando de frente.

En uno de los automóviles viajaba una familia integrada por dos adultos y una nena de dos años. Los tres ocupantes murieron como consecuencia de la violencia del choque, según el primer reporte oficial.

La muerte de la pequeña constituye uno de los aspectos más conmocionantes del episodio, ya que se trataba de una niña que viajaba junto a sus padres en un recorrido que terminó convertido en una tragedia.

Los primeros efectivos que llegaron al lugar constataron que los integrantes de ese vehículo ya habían fallecido. Pese al despliegue de los servicios de emergencia, no fue posible salvarles la vida.

En el otro automóvil se encontraba un hombre que sufrió lesiones de consideración. El diagnóstico inicial indicó que presentaba un cuadro de politraumatismo grave, una condición que requirió su traslado inmediato para recibir asistencia especializada.

El sobreviviente fue derivado a un centro asistencial de Pando. Hasta el momento, no trascendieron detalles adicionales sobre su evolución ni sobre las circunstancias en las que circulaba antes del impacto.

Qué informó la Policía Caminera sobre el accidente en Canelones

La Policía Caminera intervino en el lugar para realizar las primeras actuaciones y documentar las consecuencias materiales del choque. El estado en el que quedaron los automóviles permitió dimensionar la violencia de la colisión.

Según la descripción oficial, los dos vehículos presentaban importantes daños estructurales, especialmente en las zonas delanteras y en los laterales izquierdos.

Las deformaciones observadas fueron uno de los elementos registrados por los efectivos durante el procedimiento. Este tipo de información resulta relevante para las pericias posteriores, ya que permite analizar los puntos de contacto entre los automóviles y reconstruir la mecánica del accidente.

Los investigadores deberán establecer, entre otros aspectos, la trayectoria que seguía cada vehículo, la posición que ocupaban sobre la calzada y las circunstancias que derivaron en el impacto frontal.

Por ahora, no se informó oficialmente si alguno de los conductores había realizado una maniobra evasiva antes de la colisión ni si existieron otros factores que pudieran haber influido.

Tampoco se comunicaron resultados de eventuales peritajes técnicos, por lo que las causas del siniestro continúan siendo materia de investigación.

La intervención de los organismos correspondientes será fundamental para determinar cómo se desarrollaron los acontecimientos durante los segundos previos al choque.

Cómo era el tramo de la ruta 12 donde ocurrió el choque frontal

Otro de los aspectos que llamó la atención de las autoridades fueron las características del sector donde se produjo el accidente fatal.

En su informe, la Policía Caminera describió que el choque ocurrió sobre una recta con pendiente ascendente, un tramo que presentaba determinadas particularidades en materia de infraestructura vial.

De acuerdo con la información oficial, el sector no contaba con banquina ni con delineación de franjas. Estas condiciones fueron consignadas por los efectivos que trabajaron en el lugar y forman parte de los datos que deberán ser considerados al reconstruir el episodio.

La ausencia de una banquina representa una característica importante de la infraestructura, debido a que limita el espacio lateral disponible para que un vehículo pueda detenerse ante una emergencia o realizar determinadas maniobras.

A su vez, la falta de demarcación horizontal completa puede dificultar la identificación visual de los límites de circulación, especialmente durante la noche o en horarios de poca luminosidad.

Sin embargo, es importante aclarar que las autoridades no establecieron que estas condiciones hayan provocado el choque. Por el momento, solamente fueron descriptas como parte del escenario en el que ocurrió la tragedia.

La investigación deberá determinar si tuvieron alguna incidencia concreta o si el accidente respondió a otras circunstancias.

Por qué investigan las condiciones de pavimentación de la ruta 12

Uno de los datos más relevantes del reporte de la Policía Caminera está relacionado con los trabajos que se desarrollaban en ese sector de la carretera.

Según explicaron las autoridades, el tramo de la ruta 12 se encontraba en tareas de mejora y pavimentación, por lo que todavía no tenía toda la señalización vial terminada.

Esta situación explicaría la ausencia de delineación de franjas mencionada en el informe oficial. Se trata de una circunstancia que fue registrada por los efectivos y que podría formar parte del análisis general de las condiciones de circulación.

Los trabajos de pavimentación y acondicionamiento de una carretera pueden implicar modificaciones temporales en la infraestructura, especialmente cuando todavía no se completaron las tareas de señalización horizontal.

En esos escenarios, la identificación de los carriles y de los límites de la calzada adquiere especial importancia para quienes transitan por el lugar.

No obstante, hasta el momento no existe una confirmación oficial de que las obras hayan tenido relación directa con el choque frontal. Tampoco se informó que los trabajos estuvieran interrumpidos o que existieran desvíos que hubieran intervenido en la mecánica del accidente.

Por eso, los investigadores deberán analizar todas las variables antes de establecer una explicación definitiva.

Qué se sabe sobre las víctimas del choque fatal en Uruguay

Hasta el momento, la información oficial confirmó que las víctimas fatales eran dos adultos y una niña de dos años que viajaban juntos en uno de los automóviles involucrados.

Los tres murieron en el lugar del accidente, mientras que el conductor del otro vehículo sobrevivió con lesiones graves.

Las identidades de las víctimas no fueron difundidas públicamente en los primeros reportes, por lo que tampoco se conocieron detalles sobre su procedencia, sus actividades o el destino al que se dirigían.

La falta de información sobre esos aspectos no modifica la dimensión del episodio, que tuvo como consecuencia la muerte de una familia completa en una carretera del departamento de Canelones.

El horario en el que ocurrió el siniestro también constituye un dato central: fue poco antes de las 6, durante las primeras horas de la mañana, cuando todavía predominaba la oscuridad.

En ese contexto, las pericias tendrán que determinar las condiciones de visibilidad existentes, además de examinar las características de la calzada y los daños registrados en los vehículos.

Por otra parte, el estado de salud del conductor sobreviviente será otro elemento de interés para las actuaciones, aunque no se informó si se encuentra en condiciones de aportar su testimonio.

Cómo continúa la investigación por el choque en la ruta 12

La investigación deberá reconstruir la secuencia completa del accidente para establecer por qué los dos automóviles terminaron chocando de frente.

Entre los elementos que pueden resultar determinantes se encuentran los daños estructurales de los vehículos, las posiciones finales en las que quedaron después del impacto y las condiciones del camino.

También será necesario analizar si existieron factores relacionados con la circulación, la visibilidad o las características del tramo que pudieran haber influido en el desenlace.

La descripción de la Policía Caminera sobre la pendiente ascendente, la falta de banquina y la señalización incompleta constituye información relevante para comprender el escenario, aunque no representa una explicación definitiva de lo sucedido.

La principal incógnita sigue siendo qué provocó que los dos vehículos colisionaran frontalmente en el kilómetro 80 de la ruta 12.

Mientras avanzan las actuaciones, el accidente deja un saldo devastador: tres personas fallecidas, entre ellas una niña de apenas dos años, y un conductor que debió ser hospitalizado con politraumatismos graves.

La tragedia ocurrió en una carretera que conecta distintas localidades de Canelones y cuyas condiciones de infraestructura también quedaron bajo observación después del fatal episodio.