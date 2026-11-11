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El crudo testimonio de Marcos Camino, histórico de Los Palmeras, antes de morir: "Tengo la desgracia de..."

Marcos Camino fue hallado sin vida en su estudio de grabación y la policía investiga lo ocurrido. En una de sus últimas entrevistas habló de su carrera, la ansiedad y el dinero.

11 nov 2026, 14:37
El crudo testimonio de Marcos Camino, histórico de Los Palmeras, antes de morir: Tengo la desgracia de...
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Murió una leyenda de la cumbia santafesina: Marcos Camino, uno de los grandes referentes del género. Una depresión lo persiguió desde que se alejó de Los Palmeras y se distanció de Cacho Deicas, y su vida no volvió a tener el rumbo que lo acompañó durante 50 años.

Acordeonista fabuloso, querido y muy respetado por sus colegas, Camino dejó un arte que sigue vivo en cada corazón al que llegó. Sabía que la música era su vida. Según informó el parte policial, la causa del fallecimiento fue un suicidio, y su final todavía conmociona.

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En las últimas horas cobró fuerza una de sus últimas entrevistas, en la que hablaba de una "desgracia" que él mismo definía como una "enfermedad": la obsesión por el trabajo, además de la ansiedad.

La periodista le preguntó si, mirando hoy toda su trayectoria, cambiaría algo. Marcos respondió con total sinceridad: "Sí, cambiaría. Yo tengo la desgracia de tener una enfermedad que es la obsesión por el trabajo y la ansiedad. Todo eso me ha llevado a ir detrás del objetivo con fuerza, con ganas".

Las últimas reflexiones de Marcos Camino

En esa charla repasó cómo vivió los años de gloria y lo que cuesta llegar a cierta edad: "Llegás a mi edad y decís... Difícil. Claro. Difícil, porque tenés que estar, como me pasó, dos meses internado. Y la cosa sigue igual. Pusimos a otro chico que está en la banda. La vida sigue igual", sostuvo.

Esas vivencias, el deseo insaciable de ir siempre por más en el éxito y de ser los mejores, lo llevaron a un alto nivel de exigencia, algo que con el tiempo fue viendo de otra manera. "Uno ahí se da cuenta que el dinero no sirve para otra cosa y es para darte el gusto. Pero no es una cosa que te va a salvar de una enfermedad terminal, ni el amor de tus hijos, ni de nada", reflexionó.

Y cerró: "Lo que sí me gustaría es haber tenido 25 años, supongo, y no tener la experiencia que tengo hoy. No sé si la cosa sería distinta".

     

 

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