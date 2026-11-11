El crudo testimonio de Marcos Camino, histórico de Los Palmeras, antes de morir: "Tengo la desgracia de..."

Las últimas reflexiones de Marcos Camino

En esa charla repasó cómo vivió los años de gloria y lo que cuesta llegar a cierta edad: "Llegás a mi edad y decís... Difícil. Claro. Difícil, porque tenés que estar, como me pasó, dos meses internado. Y la cosa sigue igual. Pusimos a otro chico que está en la banda. La vida sigue igual", sostuvo.

Esas vivencias, el deseo insaciable de ir siempre por más en el éxito y de ser los mejores, lo llevaron a un alto nivel de exigencia, algo que con el tiempo fue viendo de otra manera. "Uno ahí se da cuenta que el dinero no sirve para otra cosa y es para darte el gusto. Pero no es una cosa que te va a salvar de una enfermedad terminal, ni el amor de tus hijos, ni de nada", reflexionó.

Y cerró: "Lo que sí me gustaría es haber tenido 25 años, supongo, y no tener la experiencia que tengo hoy. No sé si la cosa sería distinta".