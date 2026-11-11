La histórica misa del papa León XIV en Luján rompió récords: cuántas personas participaron

Durante la homilía, León XIV llamó a la reconciliación y pidió construir un futuro basado en el amor, la solidaridad y el compromiso con los demás. También recordó al papa Francisco y su especial vínculo con la Virgen de Luján.

Uno de los momentos más destacados llegó cuando pronunció una frase que resonó entre los miles de fieles presentes: “¡Argentina, levántate y camina!”.

El mensaje se convirtió en uno de los pasajes centrales de una misa marcada por la emoción, los cantos y las muestras de devoción hacia el Sumo Pontífice.

Cuáles fueron las misas papales más multitudinarias de la historia

Aunque los 3,5 millones de asistentes representaron un récord para León XIV durante su visita a la Argentina, la convocatoria de Luján quedó por debajo de algunas de las concentraciones religiosas más grandes de la historia.

Uno de los antecedentes más importantes tuvo lugar en Manila, Filipinas, el 18 de enero de 2015. En aquella oportunidad, el papa Francisco encabezó una misa en el parque Rizal ante una multitud estimada de entre seis y siete millones de personas, durante su visita apostólica al país asiático.

Veinte años antes, el mismo lugar había sido escenario de otra celebración histórica. El 15 de enero de 1995, Juan Pablo II presidió la misa de cierre de la Jornada Mundial de la Juventud en Manila, con una asistencia estimada de entre cuatro y cinco millones de fieles.

De esta manera, la convocatoria de Luján se ubicó entre las grandes concentraciones papales de las últimas décadas y marcó un hito en la visita de León XIV a la Argentina.

Una multitud que superó la mitad de los visitantes anuales de Luján

La dimensión de la convocatoria también puede medirse en relación con el movimiento habitual de la ciudad bonaerense. La Basílica de Nuestra Señora de Luján recibe alrededor de seis millones de visitantes y peregrinos por año, según estimaciones sobre el turismo religioso en el distrito.

Esto significa que los 3,5 millones de asistentes informados para la misa de León XIV equivalen a más de la mitad de esa cantidad anual, concentrada en una sola jornada.

La ciudad se había preparado durante varios días para recibir a los fieles. La vigilia comenzó el martes por la tarde, con actividades culturales, propuestas musicales y espacios de encuentro en el Parque San Martín.

Miles de personas llegaron desde distintos puntos del país y permanecieron durante la noche a la espera de la celebración. La misa del Papa terminó así con una convocatoria extraordinaria y dejó una de las imágenes más impactantes de su paso por la Argentina.