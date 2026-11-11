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Papa León XIV
Impactante convocatoria

La histórica misa del papa León XIV en Luján rompió récords: cuántas personas participaron

La cifra fue informada por el Gobierno bonaerense y convirtió a la celebración frente a la Basílica en la convocatoria más multitudinaria de la gira del Pontífice por la Argentina. El número superó la asistencia registrada en Palermo y Córdoba.

La histórica misa del papa León XIV en Luján rompió todos los récords: cuántas personas participaron (Foto: Reuters)

La histórica misa del papa León XIV en Luján rompió todos los récords: cuántas personas participaron (Foto: Reuters)

La visita del papa León XIV a la Argentina tuvo en Luján uno de sus momentos más convocantes. Según informó el Gobierno de la provincia de Buenos Aires, 3,5 millones de personas participaron de la histórica misa frente a la Basílica, en una jornada que marcó un récord de asistencia durante la estadía del Sumo Pontífice en el país.

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Recen por mí: se estrena el documental sobre el papa Francisco luego de la visita de León XIV a la Argentina. (Foto: Gentileza Prensa)

La multitud llegó desde distintos puntos de la Argentina para acompañar al Papa en su última celebración pastoral en territorio nacional. La convocatoria superó la registrada durante las misas anteriores en Palermo y Córdoba y convirtió a la ciudad bonaerense en el escenario de un acontecimiento histórico.

León XIV llegó a Luján alrededor de las 9.45, después de visitar la cárcel de Devoto. Allí recorrió en papamóvil unos dos kilómetros por la avenida Nuestra Señora de Luján, mientras saludaba a los fieles que se habían acercado para verlo. Luego descendió del vehículo y completó a pie el último tramo hasta el altar central.

El mensaje del papa León XIV ante una multitud en Luján

La celebración tuvo un significado especial por tratarse de la última actividad pastoral del Pontífice en la Argentina antes de continuar su viaje apostólico hacia Perú.

Durante la homilía, León XIV llamó a la reconciliación y pidió construir un futuro basado en el amor, la solidaridad y el compromiso con los demás. También recordó al papa Francisco y su especial vínculo con la Virgen de Luján.

Uno de los momentos más destacados llegó cuando pronunció una frase que resonó entre los miles de fieles presentes: “¡Argentina, levántate y camina!”.

El mensaje se convirtió en uno de los pasajes centrales de una misa marcada por la emoción, los cantos y las muestras de devoción hacia el Sumo Pontífice.

Cuáles fueron las misas papales más multitudinarias de la historia

Aunque los 3,5 millones de asistentes representaron un récord para León XIV durante su visita a la Argentina, la convocatoria de Luján quedó por debajo de algunas de las concentraciones religiosas más grandes de la historia.

Uno de los antecedentes más importantes tuvo lugar en Manila, Filipinas, el 18 de enero de 2015. En aquella oportunidad, el papa Francisco encabezó una misa en el parque Rizal ante una multitud estimada de entre seis y siete millones de personas, durante su visita apostólica al país asiático.

Veinte años antes, el mismo lugar había sido escenario de otra celebración histórica. El 15 de enero de 1995, Juan Pablo II presidió la misa de cierre de la Jornada Mundial de la Juventud en Manila, con una asistencia estimada de entre cuatro y cinco millones de fieles.

De esta manera, la convocatoria de Luján se ubicó entre las grandes concentraciones papales de las últimas décadas y marcó un hito en la visita de León XIV a la Argentina.

Una multitud que superó la mitad de los visitantes anuales de Luján

La dimensión de la convocatoria también puede medirse en relación con el movimiento habitual de la ciudad bonaerense. La Basílica de Nuestra Señora de Luján recibe alrededor de seis millones de visitantes y peregrinos por año, según estimaciones sobre el turismo religioso en el distrito.

Esto significa que los 3,5 millones de asistentes informados para la misa de León XIV equivalen a más de la mitad de esa cantidad anual, concentrada en una sola jornada.

La ciudad se había preparado durante varios días para recibir a los fieles. La vigilia comenzó el martes por la tarde, con actividades culturales, propuestas musicales y espacios de encuentro en el Parque San Martín.

Miles de personas llegaron desde distintos puntos del país y permanecieron durante la noche a la espera de la celebración. La misa del Papa terminó así con una convocatoria extraordinaria y dejó una de las imágenes más impactantes de su paso por la Argentina.

En pocas palabras

  • Récord de asistencia: La misa del papa León XIV en Luján congregó a 3,5 millones de personas.
  • Mensaje papal: El Sumo Pontífice llamó a la reconciliación y a construir un futuro de solidaridad.
  • Contexto histórico: La convocatoria en Luján superó récords previos en Argentina pero se ubica detrás de misas en Asia.
Resumen generado por Thinkindot AI
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