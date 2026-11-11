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El plato que el papa León XIV pidió para comer durante su visita a Perú: cuál es y cómo prepararlo

Aunque nació en Estados Unidos, el Sumo Pontífice desarrolló un vínculo especial con la cocina peruana durante su paso por Chiclayo. Su antigua cocinera reveló cuál era la preparación que más le gustaba y compartió los secretos de la receta.

El plato que el papa León XIV siempre elegía en las celebraciones: cuál es y cómo prepararlo

El plato que el papa León XIV siempre elegía en las celebraciones: cuál es y cómo prepararlo

El papa León XIV tiene una historia muy particular con la gastronomía peruana. Aunque nació en Estados Unidos, durante su trayectoria religiosa en Perú desarrolló un vínculo especial con los sabores de ese país. Entre todas las preparaciones que probó, hay una que ocupa un lugar destacado en sus recuerdos y que solía elegir especialmente cuando había una celebración.

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En el marco de su visita al país, el papa León XIV encabezó una misa en Luján con el histórico traslado de la Virgen.

La revelación llegó de la mano de Magaly Castillo, quien fue su cocinera durante su etapa como obispo de Chiclayo. En una entrevista publicada por BioBioChile, contó que el actual Pontífice prefería las comidas caseras y que tenía una debilidad por una receta tradicional del norte peruano.

Incluso recordó una frase que León XIV solía decirle: “Magaly, he comido en fiesta… prefiero tu cabrito antes de otro”. El comentario dejó en evidencia cuánto disfrutaba de sus preparaciones.

Cuál es el plato favorito del papa León XIV

La comida que conquistó al Papa, y volvió a elegir para una de sus comidas en Perú, es el cabrito a la norteña, uno de los platos más representativos de la gastronomía peruana, especialmente de las regiones de Lambayeque y Piura.

Se trata de una receta tradicional que se caracteriza por la cocción lenta de la carne y una combinación de ingredientes que le aportan un sabor muy particular. Entre ellos se destacan la chicha de jora, el ají amarillo, el cilantro y distintas especias.

Según contó Castillo, León XIV disfrutaba especialmente de esta preparación acompañada de arroz, frijoles y loche, una variedad de zapallo muy utilizada en la cocina regional.

Pero el cabrito no era el único plato peruano que formaba parte de sus preferencias. También le gustaban el arroz con pato, el lomo saltado y el ceviche.

La relación del pontífice con esta gastronomía volvió a quedar en evidencia cuando su antigua cocinera confirmó que había solicitado cabrito a la norteña y arroz con pato para su visita a Chiclayo.

Cómo preparar cabrito a la norteña: ingredientes y receta paso a paso

El plato favorito del Papa puede prepararse en casa con ingredientes tradicionales de la cocina peruana. La clave está en marinar la carne y respetar los tiempos de cocción para conseguir una textura tierna y conservar todos los sabores.

Ingredientes para 4 personas:

  • 1 kilo de cabrito cortado en trozos.

  • 1 taza de chicha de jora.

  • 1 cebolla grande picada.

  • 2 dientes de ajo.

  • 2 cucharadas de ají amarillo molido.

  • ½ taza de culantro (cilantro) picado o licuado.

  • ½ cucharadita de comino.

  • Sal y pimienta a gusto.

  • Aceite vegetal.

  • Arroz blanco, frijoles o yuca cocida para acompañar.

Paso a paso para preparar cabrito a la norteña:

  • Marinar la carne: colocar los trozos de cabrito en un recipiente con la chicha de jora, el ajo, el comino, la sal y la pimienta. Dejar reposar durante al menos dos horas en la heladera.

  • Preparar el aderezo: calentar un poco de aceite en una olla y sofreír la cebolla junto con el ají amarillo hasta que los ingredientes se integren y desprendan sus aromas.

  • Incorporar el cabrito: agregar los trozos de carne junto con el líquido de la marinada y mezclar con el aderezo.

  • Cocinar lentamente: tapar la olla y mantener a fuego bajo hasta que la carne quede tierna y completamente cocida. Si es necesario, incorporar un poco de agua durante la preparación.

  • Agregar el culantro: incorporarlo hacia el final de la cocción para conservar su aroma y aportar el sabor característico de esta receta.

  • Servir: acompañar con arroz blanco, frijoles o yuca cocida, según la tradición de la región.

Uno de los secretos para conseguir un buen resultado es respetar el tiempo de cocción y evitar que la carne se seque. La chicha de jora aporta un sabor característico, mientras que el ají amarillo, el culantro y las especias completan el perfil aromático de este clásico peruano.

Así, una receta tradicional del norte de Perú se convirtió en uno de los sabores preferidos de León XIV, un recuerdo gastronómico que lo acompaña desde sus años de trabajo pastoral en el país.

El Papa León disfrutando la gastronomía argentina. (Foto: archivo)

El Papa León disfrutando la gastronomía argentina. (Foto: archivo)

En pocas palabras

  • Papa León XIV: Tuvo un vínculo especial con la gastronomía peruana, especialmente el cabrito a la norteña.
  • Receta preferida: El cabrito a la norteña, preparado con chicha de jora, ají amarillo y culantro, se convirtió en su plato predilecto.
  • Ingredientes clave: La preparación incluye cabrito, chicha de jora, cebolla, ajo, ají amarillo, culantro, comino y especias, servido con arroz y frijoles.
Resumen generado por Thinkindot AI
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