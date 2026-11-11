El plato que el papa León XIV pidió para comer durante su visita a Perú: cuál es y cómo prepararlo

Se trata de una receta tradicional que se caracteriza por la cocción lenta de la carne y una combinación de ingredientes que le aportan un sabor muy particular. Entre ellos se destacan la chicha de jora, el ají amarillo, el cilantro y distintas especias.

Según contó Castillo, León XIV disfrutaba especialmente de esta preparación acompañada de arroz, frijoles y loche, una variedad de zapallo muy utilizada en la cocina regional.

Pero el cabrito no era el único plato peruano que formaba parte de sus preferencias. También le gustaban el arroz con pato, el lomo saltado y el ceviche.

La relación del pontífice con esta gastronomía volvió a quedar en evidencia cuando su antigua cocinera confirmó que había solicitado cabrito a la norteña y arroz con pato para su visita a Chiclayo.

Cómo preparar cabrito a la norteña: ingredientes y receta paso a paso

El plato favorito del Papa puede prepararse en casa con ingredientes tradicionales de la cocina peruana. La clave está en marinar la carne y respetar los tiempos de cocción para conseguir una textura tierna y conservar todos los sabores.

Ingredientes para 4 personas:

1 kilo de cabrito cortado en trozos.

1 taza de chicha de jora.

1 cebolla grande picada.

2 dientes de ajo.

2 cucharadas de ají amarillo molido.

½ taza de culantro (cilantro) picado o licuado.

½ cucharadita de comino.

Sal y pimienta a gusto.

Aceite vegetal.

Arroz blanco, frijoles o yuca cocida para acompañar.

Paso a paso para preparar cabrito a la norteña:

Marinar la carne: colocar los trozos de cabrito en un recipiente con la chicha de jora, el ajo, el comino, la sal y la pimienta. Dejar reposar durante al menos dos horas en la heladera.

Preparar el aderezo: calentar un poco de aceite en una olla y sofreír la cebolla junto con el ají amarillo hasta que los ingredientes se integren y desprendan sus aromas.

Incorporar el cabrito: agregar los trozos de carne junto con el líquido de la marinada y mezclar con el aderezo.

Cocinar lentamente: tapar la olla y mantener a fuego bajo hasta que la carne quede tierna y completamente cocida. Si es necesario, incorporar un poco de agua durante la preparación.

Agregar el culantro: incorporarlo hacia el final de la cocción para conservar su aroma y aportar el sabor característico de esta receta.

Servir: acompañar con arroz blanco, frijoles o yuca cocida, según la tradición de la región.

Uno de los secretos para conseguir un buen resultado es respetar el tiempo de cocción y evitar que la carne se seque. La chicha de jora aporta un sabor característico, mientras que el ají amarillo, el culantro y las especias completan el perfil aromático de este clásico peruano.

Así, una receta tradicional del norte de Perú se convirtió en uno de los sabores preferidos de León XIV, un recuerdo gastronómico que lo acompaña desde sus años de trabajo pastoral en el país.