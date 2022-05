La historia del cantante lírico que le cantó al Papa y a Maradona, y luego protagonizó un accidente en Palermo

Sin embargo, en las últimas horas, la vida de Martín dio un cambió de giro y quedó detenido con prisión domiciliaria por 60 días. El último domingo a las tres de la madrugada en Avenida Libertador el chico manejaba drogado la camioneta, provocó un choque múltiple y después huyó. Su padre y su madre desconocían la situación, ya que les sacó sin permiso la llave de la camioneta y se fugó del hogar.

La historia de Martín Savi, uno de los futuros de la música clásica

Gachi Leibovich es profesora de canto de Martín y habló sobre el futuro que tiene el joven en el canto lírico, algo que forma parte de su pasión. "Sigo siendo la profesora de canto de Martín. Tenemos una larga historia. Me dolió profundamente el hecho. Es desolador que un chico con tanto talento, con tantas condiciones... Es un chico de muy buena madera. Creo que es una adolescencia feroz que no sé qué le pasó. Creo que tiene una tristeza en su interior. Le doy clases desde los diez años", aseguró Gachi.

Martín Savi 222.jpg Martín Savi quedó detenido con prisión domiciliaria por 60 días.

Al ser consultada sobre si conocía el tema de la droga en la vida de Martín, la profesora reflexionó: "El tema de la droga es una consecuencia de algo. No cualquiera se pone a consumir drogas y mucho menos cocaína. Es un chico brillante, inteligentísimo. No sé con qué gente se empezó a juntar".

Su amor por la música siempre estuvo presente en la vida de Martín. Su profesora agregó: "Uno canta con todo lo que tiene. No solamente con la voz sino con su cuerpo, con su mente, con sus emociones. Yo creo que este es un problema emocional de lo que está atravesando Martín".

La voz de Martín Savi, la promesa de la música lírica en Argentina

Después del hecho policial que lo tuvo como protagonista a Martín, su profesora reconoció que habló con él después de lo sucedido. "Hablé ayer y hoy vamos a hacer una clase y va a retomar sus clases porque está como desaparecido. Está sumamente destrozado por lo que pasó. Me dijo que espera no decepcionarme nunca más. Tiene un alma tremenda, es un joya. Creo que ese dolor interno, esa dificultad de bancarse la frustración, hay que ayudarlo. El está con mucha conciencia y dice que cometió una locura", dijo en diálogo por radio Rivadavia.

Martín Salvi 11.jpg Martín fue detenido luego de provocar un choque múltiple y fugarse en Palermo.

Martín hace clases con Gachi desde que tiene 10 años. Su profesora destaca sus virtudes: "Tiene un oído musical tremendo y un futuro super importante. Es trabajador, no tuvo una infancia normal, porque tuvo mucha exigencia también. Es hiperexigente consigo mismo, no soporta el error, cosa que es un problema. Si se equivocaba en una nota que no le salía o no llegaba con el aire a terminar, ya se ponía mal", destaca su maestra como puntos que llamaban la atención de su personalidad.

"Yo le decía que es parte del aprendizaje cometer errores, es natural. Uno aprende de repetir algo muchísimas veces. Martín tenía mucha dificultad para bancarse el error", repite su profesora sobre lo que más le dolía a Martín.

Hace unos meses, Gachi detectó que Martín estaba en problemas. "Yo sentía que él estaba de una manera o estaba de otra. Uno se da cuenta. Conozco a la gente cuando está en un estado que no es el que está lucido naturalmente como una mirada". "Yo estoy segura que va a salir. No lo condenen", concluyó la profesora.