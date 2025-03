La Justicia busca a 94 personas en Bahía Blanca que aún no fueron localizadas tras la inundación

El fiscal Fernández indicó que los equipos de búsqueda iniciaron un nuevo operativo en la zona afectada, particularmente enfocados en encontrar a las hermanas Pilar y Delfina Hecker, de 1 y 5 años de edad.

“Comenzamos un nuevo rastrillaje para localizar a Pilar y a Delfina. El agua bajó, ya se puede realizar eso a pie. Vamos a ver el resultado que da”, indicó el fiscal confiando en que estos esfuerzos rindan frutos.

hermanas bahia.png

Temporal en Bahía Blanca: los operativos de búsqueda

Fernández aclaró que, de las 182 llamadas registradas al 911 por desapariciones, 87 personas fueron localizadas con vida. De esas comunicaciones, se confirmó el fallecimiento de una de las personas reportadas, Rubén Salazar, el conductor de la camioneta del correo postal de Andreani que falleció para rescatar a las hermanas Pilar y Delfina Hecker.

Sobre el resto de las 94 personas cuyo paradero aún no fue determinado, Fernández subrayó que no se puede afirmar cuál es su situación. “No podemos afirmar que esas personas hayan fallecido. Muchas personas han perdido la posibilidad de comunicarse, los familiares hacen las denuncias, algunos se han mudado y otros han sido rescatados por esos vecinos”, comentó el fiscal.

En relación con las personas desaparecidas, también destacó que la falta de acceso a algunas zonas hace que la situación sea más compleja. “Existen barrios difíciles de acceso porque son como ollas que no drenan el agua. No se puede descartar que alguno de los 94 no esté con vida, es una imprudencia decirlo”, advirtió Fernández. “Muchas veces lo que se denuncia es un nombre, o no nos mandan una fotografía. Se está tratando de localizar esas personas”, añadió.

Por su parte, el intendente de Bahía Blanca, Federico Susbielles, apuntó que el número de evacuados descendió a 523 personas, aunque mencionó que aún quedan áreas con problemas de acumulación de agua. En especial, destacó que una zona cercana al puerto sigue presentando un nivel de agua de 30 centímetros, lo que está dificultando la circulación en algunas calles.