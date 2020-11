"Me llamó el intendente y me dijo que la corte para no afectar al Gobernador", afirmó el papá de Abigail

Abigail y Diego, su papá, al cruzar la frontera entre Tucumán y Santiago del Estero

A horas de que Gerardo Zamora se responsabilizara por lo ocurrido con Abigail Jiménez, la chica de 12 años que debió cruzar en brazos de su padre la frontera con Tucumán y Santiago del Estero, Diego, papá de la niña, afirmó: "Me llamó el intendente y me dijo que la corte para no afectar al Gobernador".

En declaraciones a Vivo el Domingo, Diego aseguró que tomó la decisión de alzar a su hija tras esperar "dos horas y media". "No me daban ninguna solución y decidí cargarla y llevarla a caminar", señaló.

"Ella, en este momento, está con una crisis que cuando se despierta dice las moscas, los policías...", señaló el padre de la pequeña y rompió en llanto.

Por su parte Silvia, la tía de la niña, dijo que Abigail está "depresiva. Ha vivido momentos muy críticos y no está acostumbrada. Ellos la cuidan como oro", al tiempo que al ser consultada sobre los dichos de Zamora, la mujer afirmó que "lo que hizo el Gobernador es muy lógico. Tomarse su tiempo y pedir disculpas. Él es Gobernador y tiene gente que trabaja para él. A la familia le hizo bien".

Sin embargo, Diego aclaró que "nadie se acercó a la casa, todo el mundo lo hizo por teléfono" e incluso advirtió: "Tuve un llamado del intendente. Me dijo que la corte con esto para no afectar al Gobernador", haciendo referencia al jefe comunal de la ciudad de Las Termas de Río Hondo, Jorge Mukdise.