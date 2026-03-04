En vivo Radio La Red
Llega "La noche de las hamburgueserías" a la Ciudad

Se realizará el viernes 6 de marzo desde las 19. Es una iniciativa que busca visibilizar y promocionar la oferta gastronómica en toda la Ciudad e impulsar las ventas del sector.

El mismo viernes

El mismo viernes, de 19 a 00, habrá dos patios hamburgueseros para disfrutar al aire libre (Foto: Descubrir Buenos Aires).

El viernes 6 de marzo, desde las 19 hasta el horario de cierre de cada local, las hamburgueserías participantes ofrecerán un combo con 50% de descuento, permitiéndonos disfrutar una jornada a puro sabor.

Hamburguesas_cuatro

La Noche de las Hamburgueserías es una iniciativa que busca visibilizar y promocionar la oferta gastronómica en toda la Ciudad e impulsar las ventas del sector. Habrá hamburgueserías adheridas en todos los barrios, que se podrán visualizar junto con el combo que ofrecen a través de un mapa virtual.

Hamburguesas_dos

Además, el mismo viernes, de 19 a 00, habrá dos patios hamburgueseros para disfrutar al aire libre: uno frente al Planetario, en Palermo; y el otro en el Parque Los Andes, en Chacarita, donde podremos disfrutar de música en vivo para acompañar la experiencia.

Para más información sobre La noche de las hamburgueserías

