Llega "La noche de las hamburgueserías" a la Ciudad

El viernes 6 de marzo, desde las 19 hasta el horario de cierre de cada local, las hamburgueserías participantes ofrecerán un combo con 50% de descuento, permitiéndonos disfrutar una jornada a puro sabor.
La Noche de las Hamburgueserías es una iniciativa que busca visibilizar y promocionar la oferta gastronómica en toda la Ciudad e impulsar las ventas del sector. Habrá hamburgueserías adheridas en todos los barrios, que se podrán visualizar junto con el combo que ofrecen a través de un mapa virtual.
Además, el mismo viernes, de 19 a 00, habrá dos patios hamburgueseros para disfrutar al aire libre: uno frente al Planetario, en Palermo; y el otro en el Parque Los Andes, en Chacarita, donde podremos disfrutar de música en vivo para acompañar la experiencia.