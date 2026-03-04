El contundente gesto de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul ante los rumores de crisis

La respuesta de De Paul no tardó en llegar. Desde su cuenta, comentó: “Mi vida“. Breve, contundente y suficiente para despejar dudas.

Qué contó Martín Cirio sobre la feroz pelea entre Tini Stoessel, María Becerra y Emilia Mernes

La pelea silenciosa entre Tini Stoessel, María Becerra y Emilia Mernes volvió a ocupar titulares después de que Martín Cirio revelara detalles en plena transmisión. Ante la consulta de sus seguidores sobre la supuesta interna entre las cantantes, el streamer no esquivó la polémica y dejó entrever que la relación estaría completamente quebrada.

“A ver, no lo puedo asegurar porque no lo sé... o sí lo sé... podría estar hablando de Emilia, acá... podrían estar recontra peleadas o capaz no, o sí...”, comenzó con un aire enigmático y enseguida soltó la frase que encendió todo: “Tejes y manejes... está todo mal”.

De acuerdo con Cirio, el alejamiento no sería simplemente un invento de las redes. “Sí sabemos que Maria Becerra dejó de seguir a Emilia porque, chicos, está todo mal. Esto yo lo había dicho y me acusaron de mentiroso... y el tiempo me terminó dando la razón”, sostuvo, sugiriendo que el conflicto viene desde hace bastante tiempo.

El influencer también insinuó que las tensiones se extienden a gran parte del círculo musical: “Lo del Duki y Cazzu, no tengo idea, no sabía que estaban peleados. Lo de Tini si habló de Emilia, no lo sé... pero es probable que esté hablando de ella. La realidad es que están todos re peleados, es un re p*terío... Eran como hermanos y ahora no hablan más. Hay información que sí sé porque no la puedo contar. Que lo cuenten los y las protagonistas”.

Las versiones que circulan apuntan a traiciones profesionales, conflictos con los equipos de baile y viejas diferencias sin resolver. Se comenta incluso que Tini habría quedado molesta por ciertas decisiones laborales de Emilia, mientras que María Becerra no habría superado vínculos pasados, entre ellos con Rusherking.

El momento más fuerte llegó hacia el cierre, cuando Cirio puso el foco en la figura pública de Emilia. “Voy a decir una cosa. Varios se empezaron a dar cuenta de ciertas cosas, tejes y manejes, lo que se dice de Emilia. Cositas de Emilia como que es chica de pueblo ‘soy de Nogoyá’ y es más viva que todas juntas. Es lo que se dice... tiene algunas cositas”.